Jasper Iwema rijdt naar zevende plek op EK ijsspeedway

Jasper Iwema uit Hooghalen is zevende geworden bij het EK ijsspeedway. In het Poolse Tomaszów Mazowiecki ging de titel naar de Rus Nikita Bogdanow. Hij won al z'n manches inclusief de finale.

In een manche gaan steeds vier mannen van start. Iwema trapte af met de tweede plaats. In de tweede en derde manche finishte hij als derde en in de vierde manche pakte hij de overwinning. De Drent sloot z'n toernooi af met de tweede plaats in de vijfde en laatste manche.

Niet vlekkeloos

"Het liep nog niet vlekkeloos", reageerde Iwema na afloop. "Dat had wat technische oorzaken, maar het speelde ook mee dat ik niet veel getraind heb. Daarom had ik moeite met de start." In de aanloop naar het EK had Iwema problemen om een goede trainingsplek te vinden. "Er is heel weinig ijs. Zelfs in Rusland." Uiteindelijk vond hij een plek in Noord-Zweden.

Achter de Rus Bogdanow ging het zilver gisteravond naar Ove Ledström uit Zweden. Het brons was voor de Duitser Luca Bauer, uitkomend voor Italië. Achter Iwema legde Niek Schaap uit het Noord-Hollandse Julianadorp beslag op de achtste plek.

In het nieuwe jaar is Iwema zeker van deelname aan het WK. Dat toernooi bestaat vooralsnog uit zes races op drie verschillende banen. De eerste race is in het Russische Togliatti op 12 februari, het Zuid-Duitse Inzell volgt in het weekend van 12 maart en vanaf 2 april is het laatste WK-weekend in Thialf in Heerenveen.

