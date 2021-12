Buitenzwembad Vries open voor winterzwemmers: 'Het water is heerlijk!

"Dit is prachtig. Dit is uniek!", zegt Roelof Rutgers, manager van de zwembaden in gemeente Tynaarlo. "En niemand heeft het koud tijdens het zwemmen. Het is buiten fris, maar als je het water voelt is het gewoon lekker warm."

Buitenzwemmen populair

Zwemmers moeten van tevoren reserveren en het bad zit vaak vol. Elke ochtend zwemmen er drie groepen van achttien mensen. In totaal kwamen er in november 1400 mensen zwemmen in De Leemdobben.

Zo ook de 63-jarige Marianne Keen, uit Klijndijk: "Ik moet er een eindje voor rijden, maar ik heb het er graag voor over." Ze zwemt twee keer per week een dikke kilometer in het buitenbad. "Het water is heerlijk. Misschien is het even afzien met aankleden. Maar het is zo fijn."

Rutgers merkt dat veel zwemmers enthousiast zijn over buitenzwemmen: "Het is een trend. En ik denk dat het zo blijft. Mensen vragen mij ook steeds: je blijft toch wel open hè?"

Lamellen bevriezen

De Leemdobben was in maart het eerste zwembad dat open ging. Inmiddels is het december en is het bad nog steeds open. Rutgers: "Het is de bedoeling dat we het hele jaar open blijven, maar we moeten zien of dat lukt."

Het bad wordt verwarmd met zonnecollectoren en een warmtepomp. Tot nu toe is dat nog rendabel. "Als je het doorrekent zijn de kosten veel lager dan bij veel andere baden, want wij hebben geen gasgestookte ketel."

Maar als er deze winter echt vorst komt, kan het nog lastig worden. Het personeel loopt in de winter tegen andere dingen aan dan in de zomer. "Op het water liggen lamellen. Als die aanvriezen heb je kans dat ze afknappen en dan krijgen we ze niet van het water af", aldus Rutgers.

