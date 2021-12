De Week van Drenthe: Beste restaurant van Drenthe en lege buslijn Emmen-Ter Apel

Het wordt kouder. Wordt het weer schaatsweer? En kan er weer geschaatst worden op het Koopmansplein in Assen? Vorig jaar ging het ijsfestijn niet door. En hoewel de tent er nu staat, is het vanwege de coronabeperkingen opnieuw onzeker of het dit jaar wél doorgaat. Mocht de ijsbaan er komen dan zijn de curlingavonden sowieso al geschrapt.

Lekker uit eten 's avonds zit er in ieder geval niet in. En dat terwijl juist deze week de officiële Lekker500-gids deze week uitkwam. Dat is een gids waarin de beste 500 restaurants van Nederland staan. Hoogst genoteerde restaurant van Drenthe is De Vlindertuin in Zuidlaren. Het restaurant staat op plek 40. Omdat alleen lunch serveren geen optie was voor het restaurant, is het restaurant gesloten. "We kunnen mensen niet de ervaring bieden die we hier graag willen bieden. We hopen snel op betere tijden", zeggen de eigenaren.

Kinderen opnieuw horen

In de zaak van het verborgen boerderijgezin in Ruinerwold moeten alle negen kinderen opnieuw worden gehoord. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald in de strafzaak tegen Josef B., de Oostenrijkse klusjesman die de boerderij huurde en allerlei klussen deed voor het gezin.

In Hoogeveen krijgen kwetsbare moeders sinds een paar jaar hulp van de gemeente. De zwangere moeders krijgen een student in opleiding toegewezen die hen helpen bij alles wat bij de eerste opvoedingsfase komt kijken. Het project is zo succesvol dat het ook in De Wolden en Emmen navolging krijgt.

Ondertussen voeren buschauffeurs actie in Emmen. Ze zijn de agressie op de buslijn tussen Emmen en Ter Apel zat. Chauffeurs die zijn aangesloten bij vakbond FNV nemen dan geen passagiers mee.

