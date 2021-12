Sportverenigingen wijken uit van trainen in de avond naar trainen in het weekend

Volleybalvereniging Sudosa-Desto uit Assen wijkt uit naar 's ochtends vroeg en zondags trainen, nu dit in de avonduren vanwege corona niet kan. "Ik vind het wel beter dan niks. Het is natuurlijk wel gezellig om te trainen. Het zou jammer zijn als het niet meer kan, zoals eerder", zegt speler Fréderique Schaap van team B4.

Ook recreant Kenneth Secember is blij te kunnen trainen: "Het heeft op zich wel wat. En ik vind het goed dat de club het faciliteert dat je wel je hobby kunt blijven beoefenen. Vooral in deze tijd is het fijn om je team meermaals per week te zien en even lekker een balletje te kunnen slaan, zeg maar. Alleen jammer dat de kantine niet open is voor de zondagmiddagborrel. Maar goed, dat is dan maar zo."

Contactmomenten verminderen

's Avonds niet sporten was bedoeld om het aantal contactmomenten te verminderen. Dat werkt op deze manier natuurlijk niet. Hoe moeten we dat zien? "De overheid vindt sport en beweging ontzettend belangrijk. Ze hebben sport niet verboden. NOC NSF en alle sportbonden roepen ook op om te blijven bewegen. En uit cijfers is ook gebleken dat het risico op besmettingen minimaal is bij het uitoefenen van een sportactiviteit", legt voorzitter Alfred Barkhuis uit.

Vier groepen kinderen van Zwemschool De Dolfijn krijgen normaal gesproken op vrijdagavond les. Nu krijgen ze op zondagochtend les. "Tot vijf uur hebben we gewoon alle groepjes vol gezet. We kunnen ook iets eerder beginnen", zegt Jeroen Jansen van Zwemschool De Dolfijn. "Dat mag van de gemeente en dankzij Vanboeijen (eigenaar zwembad, red.) kunnen we iets eerder terecht in het zwembad. Dat doen we om zo min mogelijk zwemles op zondag te hoeven geven."

Zwemlessen essentieel

Jansen is blij dat het zo kan, al staat hij niet echt achter de coronamaatregelen. "Nee, want als de scholen open zijn, hadden de zwemlessen ook wel gewoon door kunnen gaan. Wat is essentieel? Ik vind zwemles echt essentieel. Voor kinderen in zo'n waterrijk land vind ik zwemles essentieel."

Met de opzeggingen valt het op zich nog mee, maar Jansen vindt het jammer dat ouders zich soms baseren op de wildste verhalen. "Je leest dan dat kinderen zich buiten moeten omkleden. Nou, dat is niet zo. Ze kunnen snel een onesie aanschieten en weer worden opgehaald door de ouders."

Een paar zwemlessen zijn naar zondagochtend verhuisd (Rechten: RTV Drenthe)

