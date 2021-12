vv Gasselternijveen traint 's ochtends vroeg in de sneeuw: 'Wij zijn gek'

Barre weersomstandigheden. De hel van '63 verbleekte bij de training van VV Gasselternijveen op donderdagochtend, waar een enkeling stoïcijns een korte broek droeg. Twaalf spelers van het eerste elftal kwamen opdagen. Twee spelers hadden schoolverplichtingen, twee anderen moesten werken.

"Een goede opkomst", zo begon Oosting zijn praatje in de laatste aflevering van Onze Club in dit kalenderjaar, waarna hij de oefeningen die gepland stonden voor deze ochtendsessie opsomde. "Wat een officieel praatje ja, alleen omdat de camera erbij is zeker", lachte centrale verdediger Siem Salomons. Maar dat lachen verging hem snel, ondanks dat het een ontspannen training bleek, werden er geregeld push-ups uitgedeeld.

Tekst gaat verder onder de video

Homerun

En die push-ups bleken ook een training voor de lachspieren. Van de afwerkoefening stond een ieder in Gasselternijveen het huilen echter nader dan het lachen, want van de vele pogingen verdween er een minimaal aantal tegen de touwen. De eerste poging op camera werd zelfs een homerun. Over het doel en zelfs over het vangnet heen dus.

Het tijdstip, de kou en de sneeuw weerhield de trainingsbeesten van Nieveen er niet van om volle bak te gaan deze ochtend. Tot grote tevredenheid van Oosting: "We zijn toch even lekker bezig geweest. Zo lang je die basis blijft houden, dan maakt het niet uit hoe lang de lockdown duurt."

Hij vindt het daarentegen wel allemaal warrig: "Vorig jaar mochten we wel trainen en geen wedstrijden spelen. Nu mogen we wel wedstrijden spelen, maar niet trainen. Dat is in mijn ogen een beetje krom. We staan nu immers ook op het veld, dus ik snap niet waarom dat niet gewoon 's avonds kan."

De ochtendsessie leverde trainer Robert Oosting een rood neusje op (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

'Juist wel lekker'

Oosting doet zijn bijnaam eer aan, want 'Bassie' verliet het veld met een rode neus en geen gevoel meer in zijn vingers: "Het is waterkoud he." En daar was geen woord aan gelogen.

Toch keek de selectie terug op een fijne ochtendsessie: "Ik moet zo weer aan het werk, maar ik vind het wel lekker om 's ochtends te trainen in plaats van na een lange werkdag." En rond klok van acht uur verlieten de meeste spelers op de fiets het sportpark. Op naar een nieuwe werk- of schooldag.