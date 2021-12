Weer ophef rondom EasyToys als sportsponsor

EasyToys is punt van discussie tijdens het OKT Curling in Leeuwarden (Rechten: Dylan Widger/USA TODAY Sports)

De naam van één van de sponsors van het olympische kwalificatietoernooi (OKT), zorgt namelijk voor problemen. Enkele landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan, willen het toernooi niet uitzenden omdat de naam van de erotische webshop zichtbaar is. De naam EasyToys is in Leeuwarden onder meer geplaatst op de ijsvloer zelf, net als de namen van andere sponsors.

"Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met de World Curling Federation", zegt Dagmar van Stiphout, projectmanager van het toernooi in Leeuwarden, waar ook het Nederlandse team aan meedoet. "Zij weten wie onze partners zijn en daarvoor hebben we dus ook toestemming. We hebben heel zorgvuldig gehandeld. Nu zijn we er achter gekomen dat een aantal broadcastpartners vindt dat ze de wedstrijden niet uit kunnen zenden."

'We zijn een net bedrijf en vinden curling een toffe sport'

Het OKT begon dit weekeinde en is in ongeveer 25 landen te zien. EasyToys vindt het jammer dat sponsoring van sport nu opnieuw tot ophef leidt. In september vorig jaar verbood voetbalbond KNVB dat FC Emmen met de naam van EasyToys op het shirt speelde. Na overleg kwamen de partijen toch tot elkaar en mocht het alsnog. "We zijn wel verbaasd", zegt een woordvoerster. "We zijn een net bedrijf en vinden curling een toffe sport waar we graag onze naam aan verbinden. Op dit moment wachten we de ontwikkelingen even af."

