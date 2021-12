FC Emmen met ballen van SV Meppen, maar zonder Van Ooijen richting Amsterdam

"Eigenlijk is Peter net zover als de vorige keer toen we hem weer opstelden, maar dat bleek te vroeg en dus nemen we dit keer geen risico met zijn hamstring", aldus Lukkien.

Dezelfde elf in de basis

Verder kent de oefenmeester van de Drentse club geen problemen in aanloop naar toch wel een kraker in de top van de competitie, met twee ploegen in vorm. Jong Ajax pakte in de laatste 8 duels 20 punten en staat, qua puntenverlies, bovenaan in de strijd om de 2e periodetitel. FC Emmen staat in die periodestand op plek 4 met 17 uit 8 (en dat met nog twee duels te spelen).

Na zeven ongeslagen competitieduels op rij heeft Lukkien weinig redenen om zijn elftal te wijzigen, al was het spel tegen Almere City FC misschien niet goed. Aan de andere kant scoorde de Drentse club 3 keer en hield het elftal voor de zesde keer dit seizoen de nul achterin. Vermoedelijk zal Emmen dan ook starten met de elf die ook vorige week mochten beginnen, dus met Brouwer, Luzayadio, Araujo, Veldmate, Burnet; El Azzouzi, Vlak, Mendes, Toufiqui, Hilterman en Assehnoun.

Niets aan het toeval overlaten

Emmen trainde deze week met andere ballen, namelijk de ballen waarmee Ajax de competitiewedstrijden speelt. Door een luctratief aanbod van Adidas speelt de Amsterdamse club (net als Feyenoord) met een andere bal dan alle andere clubs in het betaalde voetbal (die spelen met Derbystar). De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie staan dat oogluikend toe, waardoor alle andere clubs zich moeten aanpassen.

Bij PSV kopen ze jaarlijks, speciaal voor de duels tegen Feyenoord en Ajax, die ballen om zich in de week voorafgaand aan die specifieke wedstrijd in Amsterdam of Rotterdam zo optimaal mogelijk te kunnen voorbereiden. Want de bal is anders, voelt anders aan en het belangrijkste: de bal schiet ook anders. FC Emmen doet het op haar eigen manier en leent de ballen een weekje van SV Meppen. Lukkien: "Op deze manier proberen we het toeval wat uit te sluiten. Met name bij spelhervattingen is het toch prettig om te weten wat een bal doet."

Waken voor grote ruimtes

Lukkien verwacht in Amsterdam een open duel met twee ploegen die willen aanvallen en dat doen vanuit een voetballende gedachte, waarbij de Drentse club moet waken voor grote ruimtes. "Dat geldt eigenlijk voor alle Jong-teams, maar voor Jong Ajax in extreme mate."

LIVE op Radio Drenthe

Uiteraard doet Radio Drenthe morgen live verslag vanuit Amsterdam, waar Jong Ajax - FC Emmen om 20.00 uur begint. De uitzending begint een half uur eerder.