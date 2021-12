Kinderen Coevorder woonwagenbewoners hebben eindelijk zicht op eigen standplaats

De standplaats heeft hij al uitgezocht, recht tegenover de woonwagen van zijn ouders. "Ernaast kan ook, maar dat is wel heel erg dicht op elkaar", reageert moeder Eva Doek. Ook haar andere zoon die net 18 is, wil niets liever dan zijn eigen woonwagen. En haar dochter van 15 wil over een paar jaar ook op zichzelf wonen aan de Esschenbruggerdijk. Ondanks dat er genoeg plekken leeg zijn, kan het niet. "De gemeente heeft besloten om de staanplaatsen te bevriezen omdat er geen deugdelijk woonbeleid was", aldus Doek.

Dat betekent dat veel mensen al jaren op de wachtlijst staan. Sommigen zijn het wachten zat en besluiten om dan maar een woning in Coevorden te huren of te kopen. Maar dat geldt niet voor de kinderen van Doek. "Omdat ze hun cultuur niet willen opgeven. Dat hebben veel mensen wel gedaan en dat is jammer. Veel mensen hebben de hoop opgegeven en zijn van hun cultuur afgestapt. Maar dat wil mijn zoon absoluut niet en dus wacht hij."

Kleine op komst

De tijd begint te dringen, want eind januari verwachten de oudste zoon en zijn vrouw hun eerste kindje. Bij pa en ma Doek is daarom maar vast een babybedje neergezet, want het jonge stel woont afwisselend bij beide ouders. Maar er gloort hoop. De gemeente Coevorden heeft eindelijk een nieuw woonbeleid gemaakt. Al waren de woonwagenbewoners daar aanvankelijk niet blij mee. "Daar stond in dat je pas vanaf je 23ste een woning kunt huren. Maar in onze cultuur is het heel normaal dat je vroeg het nest verlaat, vanaf je achttiende ongeveer", legt Doek uit.

Een tijdje terug heeft ze daarom ingesproken bij de gemeenteraad. "Ik heb ze uitgelegd wat onze cultuur is. Maar ook dat onze kinderen al heel lang op de wachtlijst staan en geen zicht hebben op een eigen plek." De gemeente wilde namelijk inwoners uit Coevorden die een woning zoeken, voorrang geven. Door eerdere ervaringen zijn de bewoners daar huiverig voor. Mensen die goedkoop een woonplek zoeken, willen maar wat graag naar het kampje verhuizen. "Maar kinderen van huidige bewoners krijgen nu voorrang", vertelt een opgeluchte Doek. En de wethouder heeft de leeftijd om een plek te mogen huren bijgesteld naar achttien jaar.

Uitbreiding

Daar zijn de bewoners erg blij mee, maar ze wilden meer. Want er staan ruim twintig mensen op de wachtlijst voor een plekje. Naast de zeven lege plekken die weer bewoond mogen worden, willen ze ook graag een uitbreiding van het aantal nieuwe standplaatsen. Ook dat lijkt te gaan lukken. De gemeente Coevorden is van plan om vijftien nieuwe plekken te maken.

Groot feest dus bij de bewoners zou je denken. Maar ze durven nog niet te juichen. "In het verleden is ons ook van alles beloofd wat niet is waargemaakt, dus we houden nog even een slag om de arm. Maar ik ben dit keer wel erg hoopvol gestemd. Ik heb het gevoel dat ze nu echt naar mij luisteren", aldus Doek.

Dinsdagavond besluit de gemeenteraad van Coevorden over het nieuwe beleid. En dan wordt dus duidelijk of de zoon van Doek zijn eigen wagen kan gaan inrichten. Hopelijk net op tijd voordat de baby geboren wordt.

Op deze leegstaande plek wil de zoon van Eva graag zijn eigen woonwagen neerzetten (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

