Actie tegen onveiligheid op buslijn Emmen-Ter Apel zorgt voor tevredenheid bij FNV

Een lege bus van buslijn 73 naar Ter Apel op het busstation in Emmen. (Rechten: ANP)

FNV Streekvervoer is tevreden met de actie van buschauffeurs die werken op de Qbuzz-lijnen 72 en 73 tussen Emmen en Ter Apel. De buschauffeurs voerden de afgelopen drie dagen actie voor een veilige werkplek door haltes in Ter Apel over te slaan.

"Bijna iedereen heeft meegedaan, dus het stemt ons positief dat de actiebereidheid hoog is. Het laat ook zien dat buschauffeurs er echt klaar mee zijn", reageert Edwin Kuiper, vakbondsbestuurder van FNV Streekvervoer.

Vooral veiligelanders zorgen voor overlast

Volgens FNV Streekvervoer hebben de chauffeurs op de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel al jaren last van geweld en intimidatie. Passagiers weigeren te betalen en proberen dan met geweld toch in de bus te komen. Het zou volgens FNV vooral gaan om mensen die asiel aanvragen in Nederland maar geen kans maken op een verblijfsstatus omdat ze uit een veilig thuisland komen: de zogeheten veiligelanders.

De buschauffeurs eisen van Qbuzz meer beveiliging op de bussen en bij de haltes om geweldsincidenten tegen te gaan. Het busbedrijf is nog niet concreet ingegaan op die eisen, zegt Kuiper. "We gaan door met onze strijd. Als de maatregelen niet snel genoeg komen, gaan we ons beraden op andere acties."

Eerst eigen onderzoek

Een woordvoerder van Qbuzz zegt eerst een eigen onderzoek naar de situatie op de lijnen tussen Emmen en Ter Apel af te wachten. Wel wil Qbuzz samen met alle betrokken partijen kijken of een directe pendelbus tussen station Emmen en het azc in Ter Apel de hele dag door kan gaan rijden. "Dat zal al een groot deel van de pijn wegnemen", aldus een woordvoerder van Qbuzz. "We moeten dan wel eerst financiering van het ministerie afwachten."

