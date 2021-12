Ruinerwold verrast door sterk R.K.O.

In de 4e klasse A pakte vv Wacker onlangs de eerste periodetitel en lijkt de strijd om het kampioenschap te gaan tussen de club uit De Wijk en Havelte. Wacker heeft 25 punten uit 9 duels en Havelte volgt met 19 uit 8. De nieuwe nummer 3 in deze klasse is sinds gisteren R.K.O. De club uit Rutten won bij Ruinerwold met 3-2.

De thuisclub had veel vertrouwen getankt na de 6-2 zege van vorige week op Donkerbroek en wilde daarom graag voetballen, erkende trainer Johnny Wassenaar. "Bovendien had R.K.O. vorige week drie coronagevallen en had ik ze niet zo goed en zo fit verwacht als vandaag."

0-2 na zeven minuten

Maar Wassenaar kwam flink bedrogen uit, want binnen zeven minuten stond het al 0-2. De gasten sneden door de defensie van Ruinerwold en via Niels Olivier en Ate Keurentjes was R.K.O. aardig trefzeker. Aardig inderdaad, want als het vizier nog wat scherper was geweest dan was de achterstand halverweg al niet meer te overbruggen geweest. Ruinerwold speelde voorspelbaar en had bij balverlies totaal geen grip op de beweeglijke ploeg uit de Noordoostpolder.

Echt slotoffensief blijft uit

De tweede helft was beter van Ruinerwold, dat zich meer en meer in de wedstrijd knokte en ook wat opportunistischer ging spelen. De snelle 1-2 (in de 57e minuut van Kevin Loof) bracht het geloof terug bij de thuisclub, maar ook na rust bleef de rood-witte brigade kwetsbaar in de omschakeling. In één van die counters werd het 1-3. Lucas Schra tikte de voorzet van Jesse Keurentjes achter Ruinerwold-doelman Ewout Knol. Een klein kwartier voor tijd kopte Jurrian Nijmeijer de 2-3 tegen de touwen en probeerde de thuisclub er nog wel een slotoffensief uit te persen, maar eigenlijk kwam die er niet. Aan de andere kant bleek R.K.O. nog een paar keer genadig in de omschakeling. Met name Jesse Keurentjes miste opzichtig. Oog in oog met Knol schoot hij de bal een meter over.

'Laten we hopen dat we pas weer gaan spelen als we ook weer normaal trainen'

Natuurlijk baalde Johnny Wassenaar na afloop als een stekker. "Ik had echt gedacht dat we zouden winnen en we naar de gedeeld 3e plek konden stijgen, maar we werden verrast en waren zelf te matig aan de bal. Nu is het winterstop en laten we hopen dat we pas weer gaan spelen als we ook weer normaal kunnen trainen, want dit is echt helemaal niets."