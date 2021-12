Assen en Emmen krijgen XXL-locatie voor boosterprik; Defensie schiet mogelijk te hulp

Voor de jaarwisseling moeten er ruim drie miljoen boosterprikken zijn gezet. Dat betekent een behoorlijke opschaling, want eind vorige week waren er in totaal 700.000 prikken in heel Nederland gezet. Om ervoor te zorgen dat het prikvolume snel kan worden opgevoerd, opent de GGD negen XXL-locaties, waaronder in Assen en Emmen.

Ook Defensie gaat in deze locaties helpen met het zetten van de prikken. Vorige week werden er 150.000 boosterprikken gezet, maar deze week moeten dat er 350.000 zijn. De capaciteit voor volgende week moet zelfs verdubbeld worden naar 700.000 prikken en het is de bedoeling dat dat gemiddelde tot en met maart wordt aangehouden.

Hulp voor GGD Drenthe

Kortom, er wordt drukte verwacht bij de GGD-locaties. "We krijgen veel hulp van mensen die afgelopen zomer ook al bij ons gewerkt hebben, maar ook in huisartsenpraktijken, waar huisartsen en doktersassistenten aangeven bij ons te willen prikken, springen ze bij", vertelt Marjon Feenstra, manager testen en vaccineren bij de GGD in Drenthe.

"We zitten dus ruim in ons jasje en daar zijn we ontzettend blij mee", vervolgt ze. Of de hulp van Defensie ook in Drenthe nodig is, wordt nog bepaald. "We zijn ontzettend blij met alle hulp, ook als het voor medewerkers een poos geleden is dat ze een prik hebben gezet. Wij zorgen voor alle begeleiding die nodig is, zodat de mensen bevoegd en bekwaam bij ons in de vaccinatiestraten staan."

Genoeg ruimte

De boosterprikken tot aan het einde van het jaar zijn beschikbaar voor 60-plussers en zorgmedewerkers met patiëntencontact. Vanaf januari kan iedereen, in de zevende maand na vaccinatie of besmetting, een boostervaccinatie halen. Ontstonden er afgelopen weekend bij diverse vaccinatielocaties in ons land files door mensen die zonder afspraak de boosterprik wilden halen; zulke toestanden zullen in Drenthe niet gaan voorkomen, denkt Feenstra.

"Voor de mensen die hier graag willen langskomen is er voldoende ruimte", legt Feenstra uit. "Op dit moment zijn mensen uit het geboortejaar 1942 of daarvoor van harte welkom voor de boosterprik, en als mensen online een afspraak maken, kunnen ze vaak dezelfde of de volgende dag al bij ons terecht."

Geen afspraak nodig voor eerste vaccinatie

Bij de GGD-vaccinatielocaties is wel een vrije inloop voor mensen die de eerste coronavaccinatie nog niet hebben gekregen en alsnog besluiten deze te willen laten zetten. Voor de boosterprik is echter een afspraak nodig. "Maar wij vinden het belangrijk dat die mensen zo snel mogelijk geholpen worden", benadrukt Feenstra. Mochten er zodanig veel medewerkers aanwezig zijn om een prik te kunnen zetten, dan wil GGD Drenthe alsnog overwegen om zonder afspraak langs te kunnen komen. "Maar dat bekijken we per keer."

Lees ook: