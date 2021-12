Ziekenhuizen hogen aantal ic-bedden op, hoe zit dat in Drenthe?

Ziekenhuizen moeten die bedden leveren en daarom moet andere zorg worden afgeschaald.

Hoeveel ic-bedden er in Drenthe precies bij komen, kan Hennie Hoogeveen van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN) niet zeggen. "We zitten midden in het proces van opschalen, precies zeggen welke ziekenhuizen er hoeveel bedden bij krijgen kunnen we niet."

131 ic-bedden in Noord-Nederland

Wat we wél weten is dat Noord-Nederland, dus Drenthe, Groningen en Friesland, samen verantwoordelijk zijn voor 10,5 procent van de 1250 landelijke ic-bedden. Dat zou dus gaan om, afgerond, 131 ic-bedden. Deze bedden moeten weer verdeeld worden over de negen ziekenhuizen in Noord-Nederland, waarvan er twee in Drenthe staan. Dit zijn het Wilhelminaziekenhuis in Assen en het Treant-ziekenhuis Scheper in Emmen.

Omdat de grootte van de ziekenhuizen in Noord-Nederland varieert valt niet te berekenen hoeveel ic-bedden er bij komen in Drenthe, omdat we niet weten hoe de verdeling zal zijn.

Wat betekent de uitbreiding?

Het aantal patiënten dat op de ic's ligt, moet altijd een stuk lager blijven dan de maximale capaciteit. Dit omdat er landelijk altijd minimaal 188 bedden vrij moeten zijn voor noodopnames. Dat aantal wordt de laatste tijd niet gehaald. Tot dusver waren er ongeveer 1150 ic-bedden beschikbaar, soms wat meer, soms wat minder.

Het uitbreiden van het aantal ic-bedden naar 1250 betekent dat er zorgverleners weg worden gehaald bij andere zorgtaken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde vorige week dat een op de drie ziekenhuizen helemaal geen planbare zorg meer kan verlenen. Onder die noemer vallen bijvoorbeeld knie- en heupoperaties.

Ook kan bijna een op de drie ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet altijd volgens planning leveren. "Dit betekent dat hartoperaties of kankerbehandelingen een of soms meerdere keren worden uitgesteld", aldus de NZa.

