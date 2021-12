Banden van Forwarder lek gestoken na bomenkap in Norger bos

Een machine die vorige week maandag nog werd gebruikt om onderhoud te plegen aan een stuk in de Oosterduinen bij Norg, is onder handen genomen door vandalen. Eigenaar Jan Schipper van Schipper Bosbouw en Verhuur vermoedt dat tegenstanders van de bomenkap in het bos hier verantwoordelijk voor zijn.

Vorige week maandag gingen tientallen bomen neer in het stuk bos dat grenst aan de Donderseweg. Henk Bosma, eigenaar van de grond, gaf aan dat dit onderdeel is van onderhoud en dat de betreffende bomen 'kaprijp' waren. Tegenstanders voelden zich overvallen, mede omdat er vanuit de gemeente Noordenveld nooit bericht kwam over de voorgenomen kap.

'Niet de juiste vergunning'

Dat laatste kwam omdat er volgens wethouder Kirsten Ipema geen kapvergunning was aangevraagd bij de gemeente. Dit was wel bij de provincie Drenthe gedaan. De provincie verleende toestemming en de gemeente had dat volgens Ipema vermoedelijk ook wel gedaan. Vandaar dat er geen gevolgen zijn voor de kap zonder gemeentelijke vergunning.

Een hard gelag voor buurtbewoners, van wie enkelen afgelopen donderdag in gesprek gingen met wethouder Ipema. Zij gaven aan ervoor te vrezen dat er een precedent werd geschapen en andere bewoners nu ook tot kap over konden gaan.

Minstens 3.000 euro schade

Schipper kwam er vanochtend achter dat een machine, een zogeheten Forwarder, is vernield. Deze machine werd gebruikt om de gezaagde stammen hout te verzamelen. "Zeven van de acht banden zijn lek gestoken", laat een teleurgestelde Schipper weten.

In samenwerking met Bosgroep Noord Oost Nederland heeft Schipper het onderhoud in het bos uitgevoerd. "Ik vind het prima dat er tegenstanders zijn en zij de pers opzoeken, maar dit vind ik echt schandalig. Dat je je onvrede uit is oké, maar ga dan de dialoog aan", zegt hij. Schipper denkt dat de schade minstens 3.000 euro bedraagt. "En met een beetje pech gaan we richting de 10.000 euro."

Op camera

Schipper hoopt dat de dader(s) zich bij hem komt melden. Een wildcamera heeft volgens hem beelden gemaakt. "Wanneer de dader zich niet meldt, worden de beelden gedeeld met de politie."

