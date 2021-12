Eigen bed voor kinderen uit arme gezinnen in Hoogeveen

De kinderen van Annemaria Evers (54) uit Borger hebben pas sinds kort een eigen slaapkamer. Want Evers heeft drie jaar rond gezworven met drie kinderen. "Ik ben dakloos geworden omdat ik uit een gewelddadige relatie kwam en er was geen opvang in het Blijf van mijn Lijf Huis. Dan kom je dus als moeder alleen te staan en heb je geen plek om naartoe te gaan", zegt Evers.

Opgroeien in armoede

Een eigen slaapkamer voor haar kinderen zat er niet in. Zelfs niet eens een eigen bed. "Eigenlijk heeft mijn jongste zoon heel veel bij mij geslapen door omstandigheden. Hij heeft voor het eerst sinds drie jaar weer een eigen slaapkamer. Nu heeft hij weer een eigen bed, al is dat wel een tweedehands bed."

Evers groeide op in armoede. "Ik wist niet beter", vertelt ze. Evers maakt de vergelijking met koffie. "Als je alleen maar heel goedkope koffie drinkt, dan krijg je geen smaakontwikkeling. Totdat je eens goede en duurdere koffie drinkt, dan wil je daarna die vieze koffie niet meer drinken. Zo was mijn hele leven eigenlijk."

Tientallen bedden beschikbaar

Annemaria is geen uitzondering. En daarom begint volgend jaar in Hoogeveen het project 'Slapend blij worden'. "Met het uitreiken van 78 bedden willen we aandacht vragen voor deze vorm van stille armoede en daarnaast richten we ons op de bewustwording van armoede. We nemen vrijwilligers en hulpverleners mee in wat het is om in armoede te leven en de beleving daarvan", zegt Merian Rozema, initiatiefnemer van het beddenproject.

Het probleem blijft volgens Rozema vaak verborgen voor hulpverleners, want die komen niet op de bovenverdieping en ouders beginnen er zelf ook niet over. Want ouders en kinderen schamen zich ervoor om erover te praten. "Kinderen durven vaak geen vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis te nemen omdat die vaak op de slaapkamer willen spelen en ze schamen zich dan als ze geen eigen bed hebben", aldus Rozema.

Goed slapen essentieel

Maar wat is er eigenlijk mis mee als kinderen bij hun ouders in bed slapen? "Op zich is daar helemaal niets mis mee. Als het kind een eigen bed heeft en bij de ouders in bed slaapt, dan is dat een vrije keuze. Maar als het kind geen eigen bed heeft, dan ligt dat anders. De ouders en het kind hebben dan geen privacy", zo zegt Rozema.

Verder draagt een eigen bed bij aan een goede nachtrust en dat is volgens Rozema van belang voor de ontwikkeling van kinderen, want slecht slapen heeft onder meer invloed op de de schoolprestaties.

Weg omhoog gevonden

De fondsenwerving voor het beddenproject loopt nog. "Een aantal fondsen heeft al een bijdrage toegezegd. Verder kunnen mensen via geef.nl een bijdrage leveren. De verwachting is dat het project begin volgend jaar van start kan gaan", besluit Rozema.

Met Evers en haar kinderen gaat het nu goed. Ze werkt als ervaringsdeskundige bij Sterk uit Armoede, een expertisecentrum voor armoede. "Ik heb straks een jaarcontract bij Sterk uit Armoede. Mijn zoon heeft vast werk en mijn jongste zoon gaat naar het voortgezet onderwijs. Daar gaat het ook goed mee op school. We zitten nu in de stijgende lijn", aldus Evers.