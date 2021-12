Gasunie eist opnieuw contactverbod voor belaging medewerkers door man uit Bronneger

"Ik kan u nauwelijks uiteenzetten hoezeer Gasunie en de bij Gasunie werkzame personen het hebben gehad met de man die hier opnieuw naast mij zit". Zo benadrukt Mert Kremer als advocaat van de Nederlandse Gasunie waarom opnieuw een locatie- en contactverbod wordt geëist tegen een 77-jarige man uit Bronneger. Die ligt al meer dan tien jaar met dit overheidsbedrijf in de clinch over een schadevergoeding.

In de jaren '70 legde Gasunie drie buizen in de grond van de man. De schade die hierdoor is ontstaan werd keurig door het aardgastransportbedrijf geregeld. In het eerste decennium van deze eeuw werd de vierde transportbuis aangelegd en afspraken gemaakt over de vergoeding. Deze keer kwam de Gasunie niet zijn afspraken na, vindt de man uit Bronneger. Hij is naar eigen zeggen afgescheept met 25.000 euro en claimt een miljoen van dit bedrijf vanwege omzetderving. Hierover is al menig rechtszaak gevoerd.

Getimmerde doodskist

De man uit zijn ongenoegen door al jarenlang brieven te sturen naar het kantoor in Groningen, maar ook naar de thuisadressen van de medewerkers. De man schroomt volgens Kremer ook niet om de medewerkers te verrassen met 'onsmakelijke cadeaucheques' en timmerde zelfs een doodskist voor een van de medewerkers. In 2011 legde de rechter de man uit Bronneger een boete op voor doodsbedreigingen richting een (inmiddels gepensioneerde) medewerker. Die liet vanwege deze bedreigingen zijn huis beveiligen.

Hoger beroep

Het was even stil rondom de man uit Bronneger. De woede laaide weer op na een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden op 8 september van dit jaar. Het door de rechtbank in Assen opgelegde contact- en locatieverbod werd bekrachtigd op straffe van een dwangsom van 250 euro per overtreding (met een maximum van 10.000 euro). Hiertegen is opnieuw hoger beroep ingesteld.

Mediation

Een gebed zonder einde, vindt Kremer. En dat blijft ook zo zolang het een juridisch steekspel blijft, is de mening van Piet Stehouwer, de advocaat van de gedaagde. "Mijn client vraagt niets anders dan gehoord te worden. Het is een schreeuw om aandacht. Hij wil gezamenlijk tot een oplossing komen. Dit kan door mediation (bemiddeling door een onafhankelijke derde. red) in te zetten", stelt Stehouwer voor. Hij krijgt geen bijval van de zijde van de Gasunie: "Er is al zo veel geprobeerd. De man is meer gebaat bij een behandeltraject".

De rechtbank doet binnen twee weken uitspraak.

