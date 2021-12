Lefier: verduurzamingsplannen voor 200 woningen in gemeente Emmen

De Vissershoekflat is een van de locaties die in beeld is voor verduurzaming (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Woningbouwcorporatie Lefier is van plan de komende twee jaar 200 woningen te verduurzamen in de gemeente Emmen.

Het gaat om woningen en appartementen aan de Vissershoekflat aan de Oude Meerdijk (75), de Nijkampenweg (37) en nabij de Weergang (32). Deze adressen bevinden zich allemaal in Emmen.

Daarnaast zijn ook 56 woningen aan het Kolkje en de Omhaal in Erica in beeld. Volgens woordvoerder Gijs Bosman van Lefier is dit project het meest concreet. "De huurders in Erica hebben vorige week een brief ontvangen."

Haalbaarheid

Wel moet 70 procent van de huurders akkoord gaan, wil de verduurzaming doorgaan." De corporatie verwacht daar begin volgend jaar duidelijkheid over te hebben. "In de meeste gevallen gaan bewoners er in mee, is onze ervaring."

Voor de Emmer projecten ligt nog geen planning op tafel. "Deze bewoners zijn nog niet geïnformeerd. Eerst moet nog de wensen van bewoners zelf en de technische haalbaarheid onderzocht worden.

Zo ver is het nog niet." Wel staat het voornemen al vermeld in de prestatieafspraken die Lefier met de gemeente heeft gesloten. Ook hier geldt straks de 70 procent regel, aldus Bosman.

Zonnepanelen

De inzet van Lefier is de woningen qua energieverbruik zo zuinig mogelijk te maken. De noodzakelijke ingrepen kunnen per project verschillen. "In grote lijnen komt het neer op isolatie, dubbel glas, nieuwe kozijnen en de plaatsing van zonnepanelen.

In sommige gevallen is ook renovatie van keuken, toilet en badkamer een optie. "Dat hang af van de bestaande wensen."