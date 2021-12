Powerliftster Janneke Brauckman zag sterretjes na EK-zilver

Janneke Brauckman uit Emmen heeft bij het EK powerliften voor junioren naar eigen zeggen 'geen goed toernooi gedraaid'. Toch won ze zilver in het Zweedse Västerås. De voorbereiding op haar EK-debuut in de klasse tot 57 kilogram was extreem.

"Ik heb een hele stressvolle voorbereiding gehad", zegt ze, "omdat ik ook nog aan het afstuderen ben. Ik woog vorige week nog 61 kilo en ik hield door de stress heel veel vocht vast en ik kon het er maar niet afkrijgen."

Gestopt met eten en drinken

"Ik ben gisteren om 12 uur maar helemaal gestopt met eten en drinken tot de weging van vanmorgen. Ik kwam uit op 56,9 kilo. Dus dat was net genoeg. Daarna had ik maar twee uur de tijd om weer bij te drinken en te eten. Ik heb zout en suiker gegeten en veel isotone dorstlesser gedronken", vertelt Brauckman.

Daarnaast heeft ze vorige week heel veel cardiotraining moeten doen om af te vallen. "Er waren momenten dat ik hoopte dat iemand me zou bellen om te zeggen dat het EK niet door zou gaan."

Sterretjes

Het toernooi verliep daardoor niet helemaal naar wens. "Bij de benchpress, normaal m'n favoriete onderdeel, kwamen m'n billen van de bank. En dat mag niet. Maar dat heb ik nog nooit fout gedaan. Ik zat met 95 kilo, 10 kilo onder m'n persoonlijk record, dus daar baalde ik van."

En ondanks dat ze bij de deadlift, het laatste onderdeel, wél een persoonlijk record van 170 kilo tilde was ze daar ook niet echt tevreden over. "Ik had op 175 kilo gehoopt. Bij het opwarmen zijn we in gewicht naar beneden gegaan omdat ik me niet top voelde. Toen ik uiteindelijk die 170 kilo had getild zag ik even sterretjes en zakte ik door m'n hoefjes. Al met al heeft die voorbereiding aardig wat impact gehad en viel het deze keer allemaal niet op z'n plek."

Toch in de -57 kg blijven?

Tóch lijkt het erop dat ze nog wel even in de klasse tot 57 kilo blijft liften. "Het was de bedoeling dat ik na dit toernooi over zou stappen naar de klasse tot 63 kilo maar dat doe ik niet. Ik word volgend jaar 23 en dan mag ik nog bij de junioren liften. Daarnaast zou ik dan bijvoorbeeld ook het NK voor senioren nog mee kunnen doen in de -57 klasse. En het zou me wel heel gaaf lijken om ook de Nederlandse titel bij de senioren een keer te pakken in deze klasse", besluit Brauckman.

