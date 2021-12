Werkzaamheden voor uitbreiding Roelof van Echten College Hoogeveen gestart

Die hadden in oktober al af moeten zijn, maar door gesteggel met de gemeente heeft het plan vertraging opgelopen.

Het oponthoud is ontstaan door een vergunningsaanvraag bij de gemeente. Die is niet op tijd afgehandeld. De gemeente is wettelijk verplicht om binnen een aantal weken te reageren. Lukt dat niet, dan wordt de vergunning alsnog (vanwege rechtswege) verstrekt.

Vanaf januari in gebruik

"Dat betekent dat je nog niet mag beginnen met de werkzaamheden en zes weken moet wachten", legt directeur Albert Weishaupt uit. Die periode kan worden gebruikt voor het indienen van vragen op de plannen. "Inmiddels hebben we wel afgesproken met de gemeente dat we kunnen beginnen met de grondwerkzaamheden."

De komende weken gaan de voorbereidingen plaatsvinden. Onder andere de elektriciteitsvoorziening krijgt een plekje op de locatie van zes de lokalen. "De kabel komt onder de school door", vervolgt Weishaupt. "Dan zit er in ieder geval alvast een aansluitpunt." Halverwege januari worden de lokalen geplaatst. Vanaf 31 januari moeten ze in gebruik zijn.

Krimp

Volgens Weishaupt is de school gebouwd met het oog op krimp van het aantal leerlingen. "In Hoogeveen en omgeving hebben we namelijk al enkele jaren te maken met krimp van het totaal aantal leerlingen." Toch lijkt de situatie anders te liggen. De school, die sinds 2014 in gebruik is, zou in 2021 zo'n 900 leerlingen moeten huisvesten. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar 1.100 leerlingen.

