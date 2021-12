Kanskaart tegen armoede succes in Gasselternijveen

De kanskaartenactie tegen armoede in Gasselternijveen is een succes. Vijftig huishoudens hopen recht te hebben op een sociale regeling die zij nu nog niet gebruiken.

Vorige maand gingen 35 vrijwilligers van dorpscoöperatie De Brug langs alle deuren in Gasselternijveen om dorpsgenoten met een laag inkomen een steuntje in de rug te geven. Dit deden ze aan de hand van kanskaarten. Op deze kaarten staat uitleg over verschillende financiële regelingen. Bewoners konden direct aankruisen van welke vijftien sociale regelingen zij gebruik willen maken.

Geslaagde actie

Initiatiefnemer Piet Wolters van dorpscoöperatie De Brug in Gasselternijveen is blij met de geslaagde actie. "Wij hopen met deze actie de armoede in het dorp enigszins tegen te gaan. Het is fijn om te weten dat de inwoners het een sympathieke actie vonden, ook als zij er geen gebruik van maakten."

In Gasselternijveen staan ongeveer 850 huizen. 50 huishoudens hebben gereageerd en kruisten in in totaal 150 vakjes aan. Bewoners dachten vaak in aanmerking te komen voor een gratis energiescan en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Binnenkort bericht

Gemeente Aa en Hunze kijkt nu samen met welzijnsorganisaties Attenta, Impuls en Werkplein Drentsche Aa hoe ze de aanvragers verder gaan helpen. Alle huishoudens die de kanskaart hebben ingevuld krijgen daarvan binnenkort bericht. Sommige regelingen kunnen direct worden uitgevoerd, zoals de energiescan. Anderen kosten iets meer tijd en aandacht, zoals een aanvraag voor een aanvullende bijstandsuitkering.

