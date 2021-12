Winterwonderland in centrum van Assen

Het centrum van Assen is sinds afgelopen weekend omgetoverd tot een winterwonderland. De lampjes in de stad hangen en de schaatsbaan is geopend. Ondanks de huidige coronamaatregelen kunnen enkele extra activiteiten rondom de schaatsbaan toch doorgaan.

Tot aan de kerstvakantie wordt de schaatsbaan in de ochtenduren vooral gebruikt voor scholen, maar vanaf de middag is het vrij schaatsen. Ook in de kerstvakantie is er genoeg ruimte om een rondje te maken. Dit alles tot vijf uur. Het schoolschaatsen kan met de huidige coronamaatregelen gewoon doorgaan. Wel hebben enkele basisscholen afgezegd, zegt Steve Ellis van Winters Assen. "Dat is niet door corona, maar die konden het logistiek niet voor elkaar krijgen."

Rondom de schaatsbaan

Ook rondom de schaatsbaan worden genoeg activiteiten georganiseerd, vertelt evenementen coördinator Nick Steenge van Vaart in Assen. "Het zijn voornamelijk laagdrempelige activiteiten voor het hele gezin." Deze zijn gratis voor jong en oud en vinden plaats op het Koopmansplein en verspreid door het gehele centrum.

Het wintervermaak is op woensdagen, zaterdagen en koopzondagen. Deze activiteiten lopen net zo lang door als dat de ijsbaan op het Koopmansplein staat. Dat is tot en met 9 januari. De dagen zijn thematisch ingedeeld. Zo zijn er spel- en sportdagen en diverse kerstactiviteiten. De activiteiten duren tot vijf uur in de middag.

"Het wintervermaak is mobiel entertainment. Als het heel druk is kunnen we ter plaatse beslissen om minder activiteiten door te laten gaan. Daardoor is het redelijk flexibel en dat was ook een voorwaarde van de gemeente om een vergunning te verlenen", vertelt Kjeld Vosjan van Vaart in Assen. De activiteiten voor jong en oud zijn daarom verspreid over het Koopmansplein en het Ceresplein.

Geen curlingtoernooi

Helaas moesten er toch enkele activiteiten afgelast worden. Zo gaat het curlingtoernooi niet door en kunnen in de avond geen activiteiten gehouden worden. "Jammer, want hierdoor lopen wij veel inkomsten mis. Gelukkig hebben we enkele kosten kunnen terugbrengen. We hopen dat we open kunnen blijven onder de huidige maatregelen. Wij hebben daar alle vertrouwen in", zegt Ellis. Schaatsers boven de 18 jaar hebben een coronapas nodig. Voor de horeca is dat vanaf de 13 jaar.

Tot nu toe is Ellis zeer tevreden over afgelopen weekend en het schoolschaatsen, dat vandaag voor het eerst is geweest. "We hebben een goede keuze gemaakt door toch open te gaan. Maar als de regels strenger worden, dan kunnen wij daar anders over gaan denken."

Winters Assen duurt van 3 december tot en met 9 januari

