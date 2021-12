Schoolregels rond zelftesten, mondkapjes en snottebellen: 'Niemand begrijpt het nog'

Waar de overkoepelende schoolorganisaties meer moeite mee hebben, is de onduidelijke communicatie vanuit de overheid. "Warrig is het. Niemand begrijpt het nog". Dat zegt Jan Scholte Albers, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Talent Westerveld. Die heeft acht basisscholen in de gemeente Westerveld onder zich.

'Don't shoot de messenger'

"Ik noem de mondkapjesplicht, wat later geen plicht bleek. Wel voor leerkrachten, niet voor leerlingen. En dan heb ik het nog niet eens over het snottebellenbeleid. Dat verandert met de dag." Scholte Albers moet even nadenken wat de huidige regels omtrent verkoudheid zijn. "Dat is een goede vraag. Kinderen die nu verkouden zijn moeten thuisblijven en zich laten testen door de GGD. En als je een preventieve zelftest hebt gedaan die negatief is, mag je wel naar school." Scholen mogen dat niet controleren.

"Het steeds veranderende beleid geeft onrust", zegt Gerard Janze van Pricoh. Die koepel heeft dertien christelijke basisscholen in de gemeente Hoogeveen onder zich. "Ik heb bewondering voor de leerkrachten die elke dag in de frontlinie staan, die telkens de telefoon opnemen; bang voor ziekmeldingen en boze ouders. Het is de overheid die verwarring zaait." Albers van Stichting Talent vult aan: "Wij zijn slechts de boodschapper van dit beleid. Don't shoot de messenger."

"Bij iedere beslissing heb je voor- en tegenstanders. Je zal ouders hebben die dit omarmen en ouders die dit minder omarmen", zegt Bejanne Hobert. Ze is voorzitter van college van bestuur van de stichtingen Primenius en Tamariki. Onder de twee stichtingen vallen 35 basisscholen en integrale kindcentra in de provincies Drenthe en Groningen. "Het gaat erom hoe je de zorg ontlast en hoe je een goede en gezonde schoolomgeving creëert. De dialoog is heel belangrijk."

Extra personeel niet te vinden

Daarnaast kampen veel scholen met uitval van leerkrachten, door corona, thuisquarantaine en/of vermoeidheid. "Onze vervangingspool is leeg", aldus Albers. "Veel extra leerkrachten zijn al ingezet om kinderen, die tijdens de lockdown een leerachterstand hebben opgelopen, extra aandacht te geven. En meer mensen zijn er niet."

"We vragen de huidige leerkrachten om meer te werken, maar net als op de ic's is ook hier de rek eruit. Ze zijn moe. Het is echt een lastige periode", vult Janze aan.

Zelftesten de oplossing?

De preventieve zelftesten zouden kunnen helpen om ervoor te zorgen dat kinderen en leerkrachten met verkoudheidsklachten niet eerst op een afspraak bij de GGD hoeven wachten. "Dat is echt een goede ontwikkeling" vindt Janze namens Pricoh. "Zo kunnen kinderen in een veilige thuissituatie toch getest worden. Dat vinden ze prettiger dan bij een GGD."

Die mening wordt gedeeld door Gerjo Stegeman van onderwijsstichting Arcade. Arcade heeft in Drenthe en Overijssel scholen. "Deze zelftests kunnen wellicht wat helpen. Vooral uit voorzorg. Dat kinderen een dag van tevoren het gaan gebruiken bij onzekerheid."

Maar aan de preventieve zelftesten zitten ook mitsen en maren vindt Albers: "Ik denk niet dat ze de oplossing zijn. Ons menselijk gedrag is de meest kwetsbare factor in het bestrijden van deze pandemie."

