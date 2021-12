Maranathakerk in Assen plat voor hoogbouw met 43 huurappartementen

Het liefst wil Actium nog dit jaar beginnen met de voorbereiding en sloop van het leegstaande kerkgebouw uit 1966. En als dat niet lukt, wil de corporatie begin komend jaar meteen aan de slag.

Bomen blijven staan

De sociale huurappartementen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens. Daar is een grote behoefte aan in Assen. Parkeren gebeurt op eigen terrein, en de grote bomen die nu rond het kerkgebouw staan blijven behouden. Verder wil Actium met het groen aansluiten op het openbaar groen wat er al ligt en de vijver achterop het terrein, richting de Klenckestraat.

Hergebruik materiaal uit kerk

Bedoeling is dat zoveel mogelijk materiaal dat straks bij de sloop van de Maranathakerk vrijkomt, weer hergebruikt wordt. "We gaan de kerk zodanig slopen, dat we onder meer hout en staal weer kunnen gebruiken voor de bouw van twintig nieuwe woningen in de uitbreidingswijk Kloosterakker, die willen we circulair gaan bouwen", vertelt Rob Hoogeveen, manager vastgoed bij Actium Wonen. "En dat betekent ook dat we voor de sloop de zaken goed moeten voorbereiden."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

De Maranathakerk gaat tegen de vlakte voor appartementen van Actium (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Vorig jaar maakte Actium met zeven andere Drentse woningcorporaties de afspraak om in de toekomst meer circulaire woningen in de provincie te gaan bouwen. Daaruit ontstond het plan Drenthe Woont Circulair.

Circulair de nieuwe standaard

Voor het bouwproject met circulaire huizen in Kloosterakker heeft Actium een samenwerkingsverband gesloten met een bouwer, architect en designbureau, gespecialiseerd in bouwen met herbruikbare grondstoffen. Daarmee vormt Actium Plan Circulair, kortweg Plan C.

Volgens Rob Hoogeveen is circulair bouwen in de toekomst een must, en wordt dat de nieuwe standaard "We hebben één planeet waar we het mee moeten doen, voor onszelf en voor volgende generaties. Op de traditionele manier huizen bouwen is op termijn geen optie meer, want grondstoffen raken op en de aarde raakt uitgeput", aldus Hoogeveen. De Maranathakerk is het eerste project waaruit Actium gesloopt materiaal wil hergebruiken.

Buurt niet enthousiast

In omliggende woonstraten, zoals de Klenckestraat, zijn buurtbewoners niet meteen enthousiast over het appartementencomplex op de plek van de Maranathakerk. Sommige omwonenden vinden het gebouw wat er komt te hoog en te massaal, vergeleken met het huidige kerkgebouw. Ook hebben ze verder geen enkele inspraak gehad. Er is alleen een online bijeenkomst geweest van Mijn Buurt Assen, waar het plan uit de doeken is gedaan, zo meldt een woordvoerder. "Verder hebben we nog niks gehoord."

Bovendien is de Klenckestraat al chagrijnig over een ander woningbouwplan, dat ten koste gaat van hun speelveld en buurtmoestuin. Op de groene plek, waar ooit een sportzaal stond, komen huurhuizen, twaalf stuks in totaal. En deze locatie ligt pal naast de Maranathakerk. De buurt ageert al sinds 2017 tegen het bouwplan.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Het speelterrein en de buurtmoestuin die de Klenckestraat graag wil houden (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Wisselgeld is niks'

Na wat heen-en-weer-geschuif met de twaalf rijtjeswoningen blijft er volgens de gemeente Assen nog zo'n 450 vierkante meter groen speelveld over, voldoende voor een buurtontmoetingsplek. Volstrekt onvoldoende, vindt de protestgroep die haar buurtmoestuin en speelveld in volle omvang wil houden, en op deze plek geen huizen wil. "We hebben nu 5000 vierkante meter, en als wisselgeld moeten we dan ineens genoegen nemen met minder dan 10 procent? Dat is niks", aldus een woordvoerder.

Ze vinden dat er in hun woonbuurt al meer dan genoeg huizen bijkomen, met de hoogbouw op de locatie van de Maranathakerk, en een eindje verderop aan de Groen van Prinstererlaan op de vroegere kantoorlocatie van Noordermaat. Daar wil Actium volgend jaar een complex met veertig huurappartementen bouwen in samenwerking met Leger des Heils en Cosis.

Met argusogen

De buurt volgt dan ook met argusogen de raadsvergadering van deze week. De Asser politiek moet definitief toestemming geven voor de bouw van de twaalf huizen in de Klenckestraat. Als die ermee instemt, dreigt een lange juridische strijd, want een aantal bewoners wil tot de laatste snik vechten voor het speelveld en de buurtmoestuin. Of er ook hevig verzet komt tegen de appartementen op de plek van de Maranathakerk is nog onduidelijk.

De nieuwbouw op de plek van de Maranathakerk langs de Nobellaan in Assen (Rechten: HJK Architecten/ActiumWonen)

Lees ook: