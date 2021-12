Liveblog: FC Emmen verzuipt en verliest op De Toekomst [gesloten]

Daarmee is de goede Drentse vorm van de laatste weken een halt toegeroepen. Aanvoerder van FC Emmen, Jeroen Veldmate, weet de nederlaag aan de intentie van zijn ploeg: "Met name in de tweede helft zochten we niet meer naar de voetballende oplossing. We speelden de lange bal en dan was het hopen dat de voorwaartsen de bal vast konden houden. Dat lukte niet."

Jong Ajax kroop met de overwinning over FC Emmen heen op de ranglijst. Ook in de strijd om de tweede periode staan de Amsterdammers er goed voor. Daarin is het zelfs lijstaanvoerder. Trainer Dick Lukkien rekende van tevoren al op een heuse krachtmeting voor zijn jongens: "Het is een lastige tegenstander." En dat bleek.

Uitblinkende Gorter

In een wedstrijd met weinig kansen had Rui Mendes vlak na rust de openingstreffer op zijn schoen, maar de Portugese Duitser faalde oog in oog met Jay Gorter. Tien minuten later wist Regeer aan de andere kant Brouwer wel te verschalken.

Dat kantelde de wedstrijd, want Jong Ajax greep daarna de volledige controle. Toch kwam FC Emmen in de slotfase nog dicht bij een resultaat via een schitterend afstandsschot van Jasin-Amin Assehnoun en een omhaal van Mendes. Beide pogingen werden een prooi voor de foutloos keepende Gorter.

Pijnlijke avond

Maar niet alleen in Amsterdam kreeg de ploeg van Dick Lukkien een tik. ADO Den Haag wist in Utrecht te winnen van Jong FC Utrecht (1-4), De Graafschap won in extremis bij Jong PSV (2-3) en Excelsior wist te winnen van tien Alkmaarders van Jong AZ (0-2).

En dus ziet FC Emmen de concurrenten weg- en inlopen. De Graafschap komt in puntenaantal gelijk, ADO Den Haag hijgt de Emmenaren in de nek met een puntje minder, Excelsior loopt dus drie punten uit en FC Volendam pakte eerder al een punt op bezoek bij Helmond Sport (1-1). Dat maakt de nederlaag van vanavond extra zuur.

Laatste wedstrijd dit kalenderjaar

FC Emmen speelt aanstaande vrijdag haar laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. Tegenstander in De Oude Meerdijk is rode lantaarndrager FC Dordrecht. Er wordt vrijdag om 20:00 uur afgetrapt en ook die wedstrijd is live te volgen via Radio Drenthe en via onze website in een nagelnieuw liveblog!

Lees hieronder het liveblog van Jong Ajax - FC Emmen terug