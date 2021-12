FC Emmen gaat nat in Amsterdam

FC Emmen heeft averij opgelopen in de achttiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. De Drentse club verloor niet alleen met 1-0 van Jong Ajax, maar zag concurrent Excelsior twee punten uitlopen in de strijd om promotie. Vrijdag verspeelde koploper FC Volendam twee punten in Helmond, maar daarmee liepen de oranjehemden uiteindelijk dus wel een punt uit op Emmen.

Volendam blijft koploper met 39 punten uit 18 duels, Excelsior volgt met 38 en FC Emmen staat nu vierde met 33 punten uit 18 wedstrijden.

Een inschattingsfoutje van invaller Mitch Apau werd FC Emmen fataal op het kletsnatte veld in Amsterdam. De verdediger was, na een uur spelen, captain Youri Regeer helemaal kwijt bij een voorzet van de rechterkant. De middenvelder schoot de bal beheerst achter Michael Brouwer. Invaller Reda Kharchouch, Jasin-Amin Assehnoun en Rui Mendes waren daarna nog dicht bij de gelijkmaker, maar Ajax-doelman Jay Gorter stak in een prima vorm.

Wat als Mendes...?

Maar wat als Mendes, vlak voor het enige schot tussen de palen van Ajax, oog in oog met Gorter de bal had binnengeschoten? We zullen het nooit weten, maar wat een kans liet de nummer 7 van de Drentse club daar liggen.

Verder was het duel eigenlijk wel in evenwicht. Jong Ajax voetbalde gemakkelijker en had in linkerspits Mohamed Daramy een sterk wapen. Maar aan de andere kant kwam FC Emmen eigenlijk geen moment echt in de problemen. De gasten kregen over negentig minuten ook de meeste kansen, schoten het vaakst tussen de palen (1 om 6) maar hadden simpelweg te weinig spelers die in grootse vorm verkeerden. Met name de eindpass liet te wensen over. De mannen die daarvoor moeten zorgen, Jari Vlak en Azzeddine Toufiqui, speelden ondermaats.

Jeredy Hilterman werkte hard maar werd nauwelijks gevaarlijk, Jari Vlak wist wederom niet te overtuigen, Arnaud Luzayadio had het zwaar en eigenlijk was Miquel Araujo (samen met captain Jeroen Veldmate) de enige die met gemak overeind bleef. Ook Oussama El Azzouzi speelde sterk, maar hij moest kort voor de pauze geblesseerd naar de kant na een pittige overtreding van matchwinner Regeer (die voor die overtreding werd bestraft met geel).