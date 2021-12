Boeren in Koekange zien monovergister als oplossing van stikstofprobleem

In mest zit methaan. Meteen zodra het uit de koe komt geeft het dat af. Een vergister kan dat omzetten in bruikbaar gas. Hoe eerder de mest in de vergister komt, des te meer gas het oplevert en des te minder ongebruikt in de atmosfeer komt.

Gemeente positief

De gemeente De Wolden ziet wel brood in het gas. "In De Wolden hebben we gezegd dat we gaan voor honderd procent groen gas in 2030", verklaart wethouder Gerrie Hempen-Prent. "Het is de bedoeling dat het gas in het netwerk gaat en de mogelijkheid biedt om huizen te verwarmen. We willen lokaal produceren, lokaal consumeren en ook lokaal profiteren."

De gebruikte technieken zijn niet nieuw, hoe Tijmens ze wil gebruiken wel. De melkveehouder heeft met twaalf andere boeren in de omgeving een coöperatie opgezet. De boeren vergisten op hun eigen bedrijf de verse mest van hun vee. Het gas gaat naar een gedeelde gasverrijker die het opwaardeert zodat het aangesloten kan worden op het aardgasnet. De aanpassingen aan hun bedrijven betalen de boeren zelf, maar voor de leidingen en het opwaardeerstation hopen ze op zo'n anderhalf miljoen aan subsidie.

De laatste tijd is de mestvergister echter uit de gratie gevallen. Verschillende onderzoeken betwijfelen het nut en de Tweede Kamer heeft recent een voorstel aangenomen die het onmogelijk wil maken om subsidie te verstrekken aan mestvergisters. Het is nog niet duidelijk of het demissionaire kabinet daarin meegaat.

Appels met peren vergelijken

Volgens zowel de melkveehouder als de wethouder wordt bij die kritiek appels met peren vergeleken. De negatieve berichtgeving gaat vooral om de co-vergister. Daarbij worden, naast mest, ook allemaal andere restproducten als bijvoorbeeld mais en ongebruikt veevoer vergist. En gaat het dus niet om de monovergister, waarbij alleen de mest van eigen erf wordt gebruikt.

"Het is de oplossing", benadrukt Tijmens. "De covergisters hebben de vergisters in een kwaad daglicht gezet. Daar gaan de slechte verhalen over. Je kunt gewoon 50 producent reduceren. Dan moet de politiek er ook achter staan en het plan oppakken. En we produceren groene energie, daar is iedereen ook positief over."