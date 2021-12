Wethouder: 'Geen genade voor illegale huurwoningen in Het Sticht'

De Raad van State is van oordeel dat het bedrijfspand aan Het Sticht enkele jaren geleden niet door de projectontwikkelaar omgebouwd had mogen worden tot zes huurwoningen. Daarmee werd de gemeente Assen na een jarenlange strijd in het gelijk gesteld. Vastgoedeigenaar Spijkerman zou dolgraag alsnog clementie van de gemeente willen, zo was zijn reactie vorige week bij RTV Drenthe, zodat de huurders er kunnen blijven wonen. Maar dat zit er echt niet in, meldt Dekker in klare taal.

'Gewoon op de blaren'

En dat heeft de man volgens wethouder Karin Dekker 'helemaal en uitsluitend aan zichzelf te wijten'. "De projectontwikkelaar is zelf met dit bedrijfspand aan Het Sticht willens en wetens de fout ingegaan en moet nu op de blaren zitten." Volgens Dekker wist deze vastgoedbaas heel goed waar hij aan begon, en dat de gemeente de bedrijfsruimte, met ooit een bibliotheek en later een kindcentrum, niet geschikt vond voor bewoning.

"Hij wist dat als geen ander. Niet elke bedrijfsruimte kun je ombouwen tot woningen. Er hoort bepaalde kwaliteit bij wonen, en dat is hier niet mogelijk. Zo ontbreekt het aan voldoende daglicht en een veilige achterom, en er is nog veel meer wat niet deugt volgens onze kwaliteitsnorm voor wonen. Maar deze projectontwikkelaar wilde gewoon niet naar ons luisteren."

Niet belonen

Wethouder Dekker is dan ook blij dat na een handhavingstraject van de gemeente, met een dwangsom, eerst de rechter en nu ook de Raad van State de gemeente in het gelijk stelt. Assen had van de vastgoedbaas geëist de zaak weer in originele staat terug te brengen, maar dat weigerde hij. Nu, na inmiddels twee gewonnen juridische procedures, is voor de gemeente Assen het verhaal wel klaar, en moeten de huurappartementen verdwijnen.

"Hij had van ons ruimschoots de tijd gekregen om herhuisvesting te zoeken voor zijn huurders. Maar al twee jaar lang doet hij niks, omdat hij dacht het via de rechter op te lossen, maar dat is niet gelukt. En ik ben er heel helder in, hier valt niet meer over te praten, de regels zijn hier overschreden en dat gaan we echt niet belonen. Dat is ook niet eerlijk tegenover andere projectontwikkelaars die zich wel netjes aan de regels houden."

Een huurder aan Het Sticht is verbaasd over het schrappen van de woonstatus (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

Gemeente niets te verwijten

Dekker vindt het ook 'zwaar onterecht' dat er met een beschuldigende vinger naar de gemeente wordt gewezen, omdat ze door haar weigerachtige opstelling zomaar zes huurders in de kou laat staan. Vooral omdat er een enorm grote behoefte in Assen is aan huurappartementen, terwijl veel bedrijfsruimte al jaren leeg staat.

"Laten we de verantwoordelijkheid voor dit alles wel even neerleggen waar deze ook echt hoort, bij de vastgoedeigenaar. Die heeft over de rug van huurders zijn gelijk proberen te halen, en dat is niet gelukt. Als projectontwikkelaar heeft hijzelf een probleem veroorzaakt, en dat moet hij dus zelf oplossen en niet wij, hoe sneu ik het persoonlijk ook voor al deze huurders vind."

'Geen zielig verhaal'

Volgens Dekker moet je ervoor waken om dit soort overtreders te belonen, door de boel als gemeente achteraf alsnog te legaliseren. "Als je dat als Assen zou doen, komen er straks nog meer projectontwikkelaars die dit willen. Niet elk bedrijfspand leent zich voor woningbouw en dat geldt zeker voor deze plek, en dat wist de man. Al jaren", vertelt Dekker.

De gemeente gaat volgens de wethouder 'voor kwalitatief betere woningen' in Assen. "En als straks die ruimte aan Het Sticht leeg blijft staan, dan is dat maar zo, maar verkeerd gedrag zal door ons niet beloond worden. Ik ga echt niet mee in zijn zielige verhaal. Als we dit soort projectontwikkelaars toelaten in Assen, dan zijn we snel klaar", besluit Dekker.

