Bouwer 5G-mast moet meer doen om Havelte te overtuigen

Commotie in Havelte rondom de bouw van een nieuwe 5G-mast. Die komt nogal dicht op de woningen te staan en daar schrokken de bewoners van. De gemeente Westerveld is het met haar inwoners eens dat de communicatie beter kan: als Vodafone met de bouw verder wil, moeten ze Havelte beter informeren.

In Nederland wordt momenteel druk geïnvesteerd in 5G-netwerken. De aanbieders die een plekje op het netwerk hebben gekocht, zoals Vodafone, hebben de verplichting om voor bijna heel Nederland (98 procent) goed bereik te regelen. Die overige 2 procent geldt alleen voor beschermde natuurgebieden en zee. Om ook 5G te kunnen leveren in Havelte is Vodafone van plan om een telecommast van 25 meter te bouwen bij de brandweerkazerne in het dorp. Op die locatie staat al een andere mast.

Veiligheid en welzijn

De nieuwe mast komt op 50 meter van de woningen aan de Molenweg, Veldkamp en Helomaweg. De afstand tot het dichtstbijzijnde slaapkamerraam wordt 18 meter, blijkt uit vragen van gemeenteraadsleden in Westerveld. Toen de vergunningsaanvraag gepubliceerd werd, kwamen de inwoners van Havelte in actie en trokken ze bij de gemeente aan te bel.

Ze twijfelen of zo'n mast wel goed is voor hun veiligheid en welzijn. Ook hebben zij het vermoeden dat Vodafone hier een mast wil bouwen omdat het kan 'leunen' op de bestaande mast. Omdat er al een mast staat is de vergunningsprocedure mogelijk makkelijker, vermoeden de bewoners.

Gemeente Westerveld erkent dat de inwoners niet goed in het proces zijn meegenomen. "Bij de aanvrager is specifiek aangegeven dat er voor een nieuwe locatie draagvlak moet zijn in de directe omgeving en dat aanvrager hiervoor actie moet ondernemen en verantwoordelijk is", schrijft de gemeente. "Naar nu blijkt zijn de omwonenden slechts in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Dit valt niet onder de noemer draagvlak."

Bezwaar niet mogelijk

Westerveld wil hierover met de bouwer in gesprek, maar geeft ook aan dat de locatie bij de brandweerkazerne niet de enige optie is. Ook naar alternatieven wordt gekeken. Westerveld: "Als hier meer duidelijkheid over is, zal dit voorgelegd worden aan de direct omwonenden."

Omwonenden hebben gezamenlijk per brief bezwaar ingediend tegen de 5G-mast. Dat is echter niet mogelijk, stelt de gemeente. "Op dit moment is slechts een aanvraag voor die omgevingsvergunning gepubliceerd. Hiertegen zijn geen bezwaren mogelijk. De door de omwonenden aangegeven bezwaren zullen wel meegenomen worden bij het vinden van een geschikte locatie en zullen ook met de initiatiefnemer worden gedeeld met het doel om te komen tot een goede locatie met draagvlak in de omgeving."

