Rui Mendes: 'Dat had een goal moeten zijn'

"Die bal had ik moeten maken, honderd procent. Het was een goede pass van Jari Vlak, die me vrij voor de doelman zette, maar ik denk dat ik te lang wachtte met schieten waardoor de hoek te moeilijk werd", aldus Mendes.

'Te weinig spelers in een grootse vorm'

Aanvoerder Jeroen Veldmate vond een gelijkspel een terechte afspiegeling. "Maar door één onoplettendheid verliezen we hier. Zij waren effectief en wij niet. Het was een wedstrijd waarin beide ploegen compact wilden spelen, al was er voor ons voldoende ruimte om gevaarlijk te kunnen worden. Niet zozeer in de diepte, want daarvoor was het veld te snel maar wel door middel van steekpasses of door een balvaste spits in te spelen en dan bij te sluiten. Helaas hebben we dat te weinig gedaan omdat er uiteindelijk te weinig spelers in een grootse vorm verkeerden."