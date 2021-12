Zorgbelang Drenthe begint boostermeldpunt: 'Het is een chaos'

"De situatie rondom de boosterprikken tegen corona is een chaos." Dat vindt Jan van Loenen, bestuurder-directeur van Zorgbelang Drenthe. Om te onderzoeken wat de impact hiervan op inwoners van Drenthe is, opent de organisatie een meldpunt.

"Er is onduidelijkheid over wie wanneer een boosterprik kan halen. En het aanmelden van vrijwilligers die willen helpen met het zetten van vaccinaties, verloopt allesbehalve soepel", zegt Van Loenen. Het stoort hem dat de informatievoorziening gebrekkig verloopt. "We hebben te maken met een pandemie van een ongekende omvang, maar is het nu echt zo moeilijk te zorgen voor eenduidige communicatie?"

Het is de tweede keer sinds de coronacrisis dat de belangenbehartiger voor zorgcliënten in Drenthe een meldpunt opent. "De eerste keer zagen we dat de coronacrisis zorgt voor onzekerheid en zorgen bij veel mensen. We gaan nu in kaart brengen wat de huidige booster-chaos betekent voor onze inwoners", vertelt Van Loenen.

Tegenstijdigheden rond boosterprik

De directeur-bestuurder refereert onder meer aan de tegenstrijdige berichtgeving over wie wanneer een boosterprik kan krijgen. Volgens de website Rijksoverheid.nl krijgen zestigplussers die thuis wonen van oud naar jong een uitnodigingsbrief en kunnen ze dan een afspraak maken bij de GGD. In sommige plaatsen kunnen tachtigplussers zonder afspraak binnenlopen en bij de GGD Hollands Midden waren alle zestigplussers zonder afspraak welkom. Dat laatste leidde tot urenlange wachtrijen en verkeerschaos. Mensen die een telefonische afspraak willen maken, hangen soms uren in de wacht.

"Het laat zien dat de wens een boosterprik te kunnen halen erg groot is. Veel mensen zijn, heel begrijpelijk, bang corona te krijgen. De chaos die we nu zien, wakkert de angst nog verder aan", verwacht Van Loenen.

'Verontrustende berichten over vrijwilligers'

Een tweede kwestie die Zorgbelang Drenthe zorgen baart, is het werven van vrijwilligers voor de booster-campagne. Om het vaccineren te versnellen, wil demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge onder meer oud-verpleegkundigen, studenten en het leger inzetten. "Er bereiken ons verontrustende berichten over het moeizame aanmelden en vervolgens afgewezen worden. Terwijl het om bekwame en bevoegde mensen gaat. Ook dit willen we in Drenthe in kaart brengen via ons meldpunt."

Daarnaast kunnen mensen bij het meldpunt terecht met meldingen over uitgestelde zorg of om zorgen die er leven te delen. Ook is Zorgbelang Drenthe benieuwd naar positieve verhalen. De resultaten van het onderzoek zal de organisatie delen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid. Waar nodig gaat de belangenbehartiger ook het gesprek aan met de provincie Drenthe, GGD of zorgverzekeraars.

Het meldpunt is bereikbaar via www.zorgbelang-drenthe.nl of meldpunt@zorgbelang-drenthe.nl.

