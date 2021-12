Verdachten 'grootste cokewasserij ooit' gaan vooral zwijgen

Negen verdachten die door justitie worden gelinkt aan een vorig jaar opgerolde cocaïnewasserij in Nijeveen hebben bij de start van hun meerdaagse strafproces aangegeven er hoofdzakelijk het zwijgen toe te doen. Voor de rechtbank in Amsterdam liet een enkeling vandaag optekenen de komende dagen mondjesmaat vragen te willen beantwoorden.

Het vorig jaar augustus opgerolde lab werd na de ontdekking omschreven als de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland aangetroffen. Volgens het OM had het lab zo'n enorme capaciteit, dat het bij een jaar aan productie goed was voor een opbrengst van ruim 2,1 miljard euro. In de wasserij lagen tienduizenden liters chemicaliën en ongeveer 100 kilo cocaïnepasta. Bij een inval in Apeldoorn stuitten agenten nog eens op 120.000 kilo steenkool, waarvan 22.000 kilo cocaïne bevatte.

Paardenhandelaar Jan B.

In de zaak werden afgelopen zomer al celstraffen tot drie jaar opgelegd aan vijftien andere verdachten. Een van hen was Jan B., de eigenaar van de manege waarin het lab was gehuisvest. De andere veertien waren mannen van voornamelijk Colombiaanse afkomst. Zij waren ten tijde van de inval aan het werk in de wasserij. In september werd bekend dat B. in beroep gaat tegen zijn celstraf van drie jaar.

Organiserende rol

De mannen die vanaf vandaag terechtstaan hadden een organiserende rol, aldus justitie. In totaal gaat het om tien verdachten, van wie negen aanwezig zijn. De tiende, de 52-jarige Tilburger Oguz H., wist het land uit te komen en is sindsdien spoorloos. Hij wordt wel vertegenwoordigd door zijn raadsman. H. zou een leidende positie hebben gehad. Justitie noemde hem eerder 'de initiator' van en de 'drijvende kracht' achter het lab.

Voor de behandeling van de zaak zijn vijf dagen uitgetrokken. Vandaag is een groot deel van de dag ingeruimd voor de bespreking van de informatie die beschikbaar kwam na de hack van chatdienst Encrochat, waarbij de politie versleutelde berichten op pgp-telefoons kon meelezen. Een groot deel van het bewijs is afkomstig uit het ontsleutelde berichtenverkeer.

Morgen staan naast de beschuldigingen over de georganiseerde productie en in- en uitvoer van drugs de omkoping van een politieman en witwaszaken op de rol. Maandag spreken de officieren van justitie naar verwachting de strafeisen uit.

Lees ook: