Assen komt met voerverbod voor stadsduiven in strijd tegen overlast

Het voerverbod gaat pas in zodra op het stadhuis een duiventil is geplaatst, waar dan voer te halen is. De gemeente hoopt dat een aannemer begin volgend jaar met de bouw kan beginnen.

In voorjaar duiventil klaar

De omgevingsvergunning voor de duiventil is vorige maand al verstrekt, maar er kan officieel nog tot vrijdag bezwaar gemaakt worden. Tot nu toe heeft niemand dat gedaan. De gemeente heeft al offertes van bouwbedrijven binnen en hoopt binnenkort de klus aan te besteden. Hoeveel geld het project kost, kan de gemeente daarom nog niet zeggen.

Komend voorjaar zal de duiventil in gebruik genomen worden. De stadsduiven zitten dan een tijdje in gevangenschap in de duiventil om te wennen aan hun nieuwe slaap- en voerplek.

Met het voerverbod, de bouw van een duiventil en het beheer van de eieren daar in de nestkasten, wil de gemeente de populatie stadshuiven binnen de perken houden, en een einde maken aan de overlast in het stadscentrum.

Stront op ramen en balkons

De maatregelen zijn nodig na jarenlange klachten van winkeliers en bewoners in de binnenstad. Ze hebben last van vervuiling van ramen, balkons, muren en buitenmeubilair door duivenstront en hebben last van nestelende duiven. Ook ontstaan er volgens de gemeente 'onhygiënische omstandigheden op locaties waar gegeten of gedronken wordt'.

Assen had vorig jaar nog een forse populatie stadsduiven. Het ging om enkele honderden. Maar een vastgoedeigenaar in het centrum liet een fiks aantal duiven opruimen, waarvan de gemeente overigens niets afwist. Daardoor zijn er nog zo'n negentig dieren over. Maar ook de kleinere groep blijft volgens de winkeliers overlast veroorzaken, zo stelt de gemeente.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Duiven in het Asser stadscentrum zijn al jaren een bron van ergernis doordat ze alles onderschijten (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Voer in duiventil

De aanpak met voerverbod en duiventil moet ervoor zorgen dat de duiven zich op een andere plek gaan oriënteren dan op het stadscentrum. Zo is er al jaren een Assense die dagelijks de duiven voert op het Koopmansplein. Dat is winkeliers een doorn in het oog. Ook sommige bewoners geven de beesten voer. Het voerverbod, op straffe van een boete, moet daar definitief een einde aan maken.

De enige plek waar de beesten straks voer kunnen krijgen, is de duiventil op het stadhuis. Daar komen 84 nestkasten in, volgens de gemeente meer dan genoeg voor het aantal stadsduiven. Verder komen er in de duiventil twee ruimtes. In de ene worden ze tijdelijk met water en voer opgesloten, om ze te laten wennen aan de til. De andere ruimte is voor de duiven die al gewend zijn. Ook komt er een tribuneachtige rustplaats bij de duiventil, met zicht op de plek waar ze nestelen en waar ze voer krijgen.

Beheer op eieren

Om de duivenpopulatie niet verder te laten groeien, worden eieren in de nestkasten omgewisseld voor kalkeieren. Er zijn gesprekken met kandidaten voor het beheer van de duiventil en de duiven in de stad. "Dit is een oplossing voor de lange termijn. Duiven reproduceren zich en er komen ook verwilderde postduiven bij. Het aantal zal weer groeien als we niets doen", besluit woordvoerder Claudia Mulder.

Lees ook: