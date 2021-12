Steunpunt Belastingdienst geopend in Hoogeveen

Burgemeester Karel Loohuis is er blij mee. "Met de opening van dit steunpunt in ons gemeentehuis kunnen inwoners gemakkelijker hun vragen stellen over belastingzaken. Zij moeten dit ook durven, want de Belastingdienst is dichtbij en bereikbaar."

Het steunpunt moet laagdrempelig zijn. "We willen fysiek bereikbaar zijn voor mensen die we nog onvoldoende kennen of die een levensgebeurtenis ondergaan. Dat kan invloed hebben op hun belastingen", zegt Bjorn Meijer, hoofd dienstverlening bij de Belastingdienst op zijn beurt.

De Belastingdienst kampt met een negatief imago na de kindertoeslagenaffaire. Met het openen van het steunpunt wil de Belastingdienst dichter bij inwoners staan en op die manier beter oog te hebben voor individuele situaties.

Mensen die bij het steunpunt terecht willen, moeten wel via de BelastingTelefoon een afspraak maken. Het steunpunt in Hoogeveen is elke donderdag geopend. Vorige maand ging er ook al een open in Assen.

Onze Op Tjak-verslaggever Aaldert Oosterhuis was gisteren in het steunpunt.

