Kinderen van zorgmedewerkers in het Noorden krijgen gratis bijles aangeboden

De bijlessen zijn bedoeld voor basisschoolkinderen van groep vier tot groep acht. "Zorgmedewerkers hebben te maken met zoveel druk op het moment. Wij willen ze ontzorgen door deze gratis bijlessen aan te bieden", vertelt bestuurder Emiel Veerbeek namens de stichting uit Emmen, tegen ZO34. "Ze hebben genoeg andere zaken aan hun hoofd nu."

De gratis bijlessen zijn aangeboden aan kinderen van zorgmedewerkers in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen, Universitair Medisch Centrum Groningen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.

Veerbeek vertelt: "Kinderen hebben een leerachterstand en er is veel behoefte aan bijles. Maar bijles is duur."

Van thuiswerken naar thuisbasisonderwijs

Emiel Verbeek is samen met Edo Ladage onlangs met de stichting Thuiswerkcompany gestart. Dat deden ze om vraag en aanbod voor thuiswerkbanen tot elkaar te brengen in tijden van corona. Maar ze kregen vaak de vraag of ze ook bijles gaven. Dat was toen nog niet het geval, maar nadat ze zich er wat in verdiepten, besloten ze in maart ook om de stichting Thuisbasisonderwijs op te richten.

De stichting werkt met donaties en subsidies van overheden. Daarvan probeert de stichting gratis bijles en huiswerkbegeleiding aan te bieden voor leerlingen uit minimagezinnen in heel Nederland.

