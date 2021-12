Carillon van Assen langer stil door aanleverproblemen onderdelen

Het carillon in Assen is kapot en onderdelen uit China laten langer op zich wachten (Rechten: RTV Drenthe)

Waar op sommige carillons vandaag een speciaal muziekstuk klinkt, vanwege de 18-jarige verjaardag van kroonprinses Amalia, zwijgt het stascarillon van Assen in alle toonaarden. Dat is al een tijdje kapot, en had al lang gerepareerd moeten zijn, ware het niet dat er problemen zijn met de levering van onderdelen.

Computeronderdelen die vervangen moeten worden blijken moeilijk leverbaar. Dat spul moet uit China komen, en daar hebben ze last van productieproblemen als gevolg van corona.

De 43 klokken in het stadscarillon van Assen liggen al sinds de zomer werkloos te wachten. Het probleem zit 'm in de computer die 'op gezette tijden' vrolijke muziekjes afspeelt. De levertijd voor een nieuwe computer zou enkele maanden zijn, en in oktober had de boel gefikst moeten zijn.

Eind januari klaar

Maar volgens woordvoerder Claudia Mulder van de gemeente Assen loopt dat 'helaas' met enkele maanden uit. Volgens de huidige planning zal het carillon eind januari van het volgend jaar gerepareerd zijn. "We wisten dat er een lange levertijd was. Maar de leveringsproblemen met de onderdelen van de computer vanuit China zijn groter dan we verwacht hadden", aldus Mulder.

Bezorgde Assenaren trokken in de zomer al via telefoontjes en mailtjes aan de bel bij de gemeente. Ze wilden weten wat er mis was met het carillon dat aan de achterkant van het stadhuis zit. De mededeling was toen, dat er over drie maanden weer muziek zou klinken na vervanging van de computeraansturing. Kosten ervan zijn 25.000 euro.

Heerlijk rustig

Nu het jaar op zijn einde loopt en er nog altijd geen muziek speelt, doen burgers nog weer eens navraag. "November is al voorbij, maar er klinken nog steeds geen klanken uit het carillon? Loopt de reparatie uit?", aldus een bezorgde Assenaar via Twitter richting gemeente, die vervolgens uitlegt hoe het zit.

Een andere Assenaar is er duidelijk niet rouwig om dat het carillon niet speelt. Die vindt de stilte juist prima, zo reageert hij: "Vooral niet haasten hoor! Hoe gezellig ook, eerlijk gezegd vindt een aantal mensen het ook heerlijk rustig zo."

Computer voor beiaardier

Assen is in 2013 overgestapt op een computergestuurde automaat voor het stadscarillon. Daarvoor was er ook nog een echte stadsbeiaardier, maar die is ondanks protesten wegbezuinigd. De beiaardier kostte de gemeente jaarlijks 18.000 euro, en vanwege miljoenentekorten ging het mes door de financiën. Acties voor terugkeer van een beiaardier, en een meer representatieve plek voor het stadscarillon liepen uiteindelijk op niets uit.

