Werkstraf voor Hoogevener die tiener illegaal vuurwerk verkoopt

De politie kreeg in oktober 2019 klachten over harde knallen in Hoogeveen. De veroorzaker bleek een 14-jarige jongen die met een 12-jarige jongen nitraten aan het afsteken was. Dit is vuurwerk dat in Nederland verboden is. De oudste tiener vertelde dat hij een pakje nitraten had gekocht van de nu 20-jarige verdachte.

Toch maar carbidschieten

"Ik had vijf pakjes nitraten gekocht, maar uiteindelijk wilde ik met Oud en Nieuw carbidschieten, dus ik dacht: wat moet ik ermee", zei de Hoogevener in de rechtszaal. Hij vertelde dat hij ze aan vrienden had gegeven en één pakje met twintig nitraten had verkocht aan de 14-jarige jongen. Die had op zijn Instagrampagina gezien dat hij vuurwerk had en bleef er volgens de verdachte maar over doorzeuren.

"Ik heb gevraagd of hij het van zijn ouders wel mocht hebben en ik heb gezegd dat hij het alleen met Oud en Nieuw mocht afsteken", vertelde de verdachte aan de rechter. "Hij heeft het weer aan de 12-jarige jongen gegeven. Daar kan ik niks aan doen."

Grootspraak

Toen de 20-jarige man werd opgepakt, vertelde hij de politie dat hij vuurwerk op bestelling uit Duitsland haalde. Tegen de rechter: "Dat klopt niet, dat was grootspraak." Inmiddels heeft hij het illegale vuurwerk afgezworen, vertelde hij.

De officier van justitie benadrukte dat het goed fout had kunnen gaan bij het afsteken van het illegale vuurwerk. Ze eiste 180 uur werkstraf. De advocaat van de man vond dat te veel. Ze gaf aan dat de Hoogevener nog maar 18 jaar was toen hij werd opgepakt en dat de zaak inmiddels twee jaar oud is. Ook heeft hij een drukke baan, waardoor hij weinig tijd heeft voor een werkstraf. De rechter ging er met de straf tussendoor.