Hoogeveen keert 108.275 euro uit voor controleren corona toegangsbewijs

De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld om ondernemers, de horeca, buurthuizen en sportkantines te ondersteunen in het uitvoeren van de controles. Het budget in Hoogeveen is 114.000 euro, een klein restant blijft dus over. De regeling loopt nog door tot het einde van dit jaar, maar stopt eerder wanneer het bedrag op is.

Handhaving

Ondernemers in de horeca, buurthuizen en sportkantines is gevraagd om ideeën aan te dragen voor het verdelen van het budget. Die heeft de gemeente niet ontvangen. De 108,275 is berekend over de periode van week 40 tot en met week 48. Per aanvrager wordt een bedrag van 180 euro per week(end) uitgekeerd.

Ondernemers hebben wel twee verzoeken ingediend. Zij zien graag een tegemoetkoming voor de aangeschafte coronapasscanners. Daar wordt 1000 euro voor beschikbaar gesteld. Ook is er gevraagd om leerlingen van de opleiding handhaving de controle te laten doen bij drie grote bingoavonden. Daar is 360 euro voor uitgetrokken.

Het bedrijf Alegria Health is ingehuurd om sneltesten te doen in het gebouw van informatiepunt H. Het restant van het bedrag is ingezet om die kostenpost te vergoeden.

