459 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, drie coronadoden

Het aantal positieve coronatests in Drenthe is de afgelopen dag licht gedaald tot 459. Dat zijn er 26 minder dan een dag eerder. Daarnaast zijn er drie overlijdens gemeld vanwege corona, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Daarmee is het aantal sterfgevallen in de afgelopen week gestegen tot negen. Ook zijn vijf mensen in het ziekenhuis opgenomen. In de Drentse ziekenhuizen liggen vandaag 51 patiënten, van wie 12 op een ic-bed. Gisteren lagen er 48 patiënten, van wie 11 op een ic-bed.

De meeste nieuwe positieve testen van Drenthe zijn geregistreerd in Emmen. Daar zijn 93 nieuwe positieve coronatests gemeld. De gemeente Hoogeveen volgt met 52, Assen volgt met 51.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 07-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2266 (+15) 9 21 Assen 6593 (+51) 80 20 Borger-Odoorn 2548 (+22) 37 20 Coevorden 4588 (+24) 66 34 Emmen 14242 (+93) 217 (+1) 89 Hoogeveen 7428 (+52) 91 (+1) 43 Meppel 3872 (+40) 39 (+1) 37 (+1) Midden-Drenthe 3362 (+49) 43 32 Noordenveld 3015 (+38) 38 (+1) 27 Tynaarlo 2826 (+26) 29 26 Westerveld 1798 (+21) 21 (+1) 23 (+1) De Wolden 3179 (+26) 42 28 (+1) Onbekend 214 (+2) 0 0

Landelijke cijfers

Van maandag op dinsdag zijn er 18.017 nieuwe coronagevallen gemeld bij het RIVM. Afgelopen drie weken was het aantal nieuwe positieve tests vrijwel elke dag hoger dan 20.000. Het RIVM meldde vorige week woensdag 18.525 nieuwe positieve tests, maar dat kwam door een storing. Ditmaal is van een storing geen sprake, aldus het instituut.

Het RIVM denkt dat het relatief lage aantal positieve tests dinsdag echt het gevolg is van een dalende besmettingsgraad en bijvoorbeeld niet van een toename in het gebruik van coronazelftests. Het zou kunnen dat het begin van een kentering in de besmettingscijfers is ingezet, aldus het instituut.

De laatste weken bleef het aantal nieuwe coronagevallen dagelijks hangen rond de ruim 20.000. Ook het weekgemiddelde ligt dus al enige tijd op dat niveau. Afgelopen zeven dagen kregen gemiddeld 21.141 mensen per dag te horen dat ze corona hadden opgelopen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag voor de derde dag op rij toegenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In totaal liggen er nu 2826 mensen met Covid-19. Dat zijn er 81 meer dan gisteren.

Op de intensive cares liggen nu 624 coronapatiënten, 13 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2202 coronapatiënten behandeld, 68 meer dan gisteren.

