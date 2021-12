Provincie steunt project om miljoen bomen te planten met 100.000 euro

Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en vrijwilligers planten de komende vier jaar 500.000 tot 1 miljoen bomen in de provincie. Deze komen in dorpen en steden, op bedrijventerreinen, in het landschap en op landgoederen. Vanuit het initiatief zijn tot dusver zo'n 65.000 bomen geplant in Drenthe.

Steun voor 15 projecten

De initiatiefnemers richten zich in eerste instantie op Drentse particulieren die bomen of een bos willen planten op hun eigen terrein. Met de bijdrage van de provincie kunnen er vijftien projecten worden ondersteund. Boom B.V., een laboratoriumleverancier in Meppel, is een van de bedrijven die meedoet aan het project. Het bedrijf plant begin volgend jaar in de Nieuwveense Landen in Meppel een bos van 641 bomen: het 'Boombos'.

"Wij willen het Drentse bos goed doorgeven aan de toekomstige generaties, zodat ook zij kunnen beschikken over waardevolle bossen met verschillende functies. Denk aan recreatie en klimaatdoelen", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "Wie wil nou niet een mooi bos dicht in de buurt van zijn stad of dorp, of nieuwe bomen in de eigen straat of wijk?"

Lees ook: