Archeologisch onderzoek naar afgebrand koloniehuisje Wilhelminaoord

Het koloniehuis in Wilhelminaoord brandde in november af (Rechten: Persbureau Meter)

Het historische koloniehuisje in Wilhelminaoord dat begin november afbrandde wordt nader onderzocht. Bij de herbouw van het pand zal een team deskundigen stilstaan bij alles wat van archeologische waarde is. Het is een extra onderdeel bij de herbouw.

UNESCO

In november brak er brand uit in het woonhuis waarbij een groot gedeelte in de as werd gelegd. Het pand is officieel geen Rijksmonument, maar door de historische waarde van de omgeving wordt het volgens directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, Minne Wiersma, wel gezien als 'UNESCO-attribuut'.

"Het is beeldbepalend en UNESCO maakt alles anders. Negatief in de zin dat er ook andere ogen zijn die meekijken. Maar ook positief dat iedereen er de waarde van inschat en hetzelfde wil."

Het proces komt er door de werelderfgoedstatus wel anders uit te zien. Afgelopen week zijn de vergunningen voor sloop en de herbouw van het huisje verleend, maar in het proces moeten soms dubbele zetten worden gedaan.

Dubbel werk

"Bij de brand werd de keuze al gemaakt", legt Wiersma uit. "Om gecontroleerd te blussen moet de muur vaak omgetrokken worden. De kraan daarvoor was al onderweg. Maar er is toch voor gekozen om de muur te laten staan. Daardoor is de voorgevel bewaard gebleven. Met als gevolg dat de brandweer wel de volgende dag terug moest komen om opnieuw de broei te blussen."

Het extra werk gaat in het verdere proces geen uitzondering zijn. Ook bij de sloop en de herbouw komt meer zorgvuldigheid kijken. "Het gaat een aantal dagen langer duren omdat er ook dingen moeten blijven staan, geborgen of ondersteund moeten worden. Afbreken en opnieuw opbouwen zou makkelijker zijn. Herbouw is gecompliceerder en duurder. In de extra stappen gaan ook extra kosten zitten. Maar we denken hiermee wel het karakter te bewaren."

De sloopkraan komt twee keer omdat er tussendoor archeologisch onderzoek wordt gedaan naar onder andere de vloeren en de fundering.

'Misschien dat er geheimen kunnen worden blootgelegd'

Wiersma probeert dat vooral als een kans te zien. "Misschien dat er geheimen kunnen worden blootgelegd", fantaseert hij. "Maar voor hetzelfde geld is het een mooie droom die nooit zichtbaar wordt."

De komende weken beginnen met de werkzaamheden. Eerst moet onder andere de asbest op korte termijn worden weggehaald. "Iedereen is wat zoekende. Hier is geen protocol voor. Toch zie je dat de wil er is en het vertrouwen. We denken dat het huis in het najaar van 2022 weer bewoonbaar is."

Lees ook: