Jongerencentrum in Kloosterveen krijgt vergunning en opent 8 januari

De kogel is door de kerk. Jongerencentrum El Padrino heeft een vergunning gekregen voor sportpark de Hoogspanning in de Asser wijk Kloosterveen. Over een maand, op 8 januari, gaat El Padrino daar voor het eerst open op zaterdagavond.

De gemeente heeft de omgevingsvergunning vandaag afgegeven. Er kan nog bezwaar worden gemaakt, maar het jongerencentrum kan volgens de gemeente gewoon open. Mocht het bezwaar gegrond worden verklaard, dan kan het zijn dat het initiatief weer moet stoppen, zo zegt de gemeente.

'Mooi verlaat Sinterklaascadeau'

Initiatiefnemer Gerwin Meertens van El Padrino reageert opgetogen. "Dit is nog eens een mooi verlaat Sinterklaascadeau", zegt hij. "We hoopten er al een tijdje op, maar nu is het dan eindelijk definitief. We zijn inmiddels een jaar verder, waarin we zijn constant heen en weer zijn geslingerd tussen wel en niet. Al die tijd wachten wij in spanning af, hoe de afloop zal zijn. En nu is er dan gelukkig het besluit dat het doorgaat."

Verzet buurtbewoners

Rond de komst van een jongerencentrum in Kloosterveen is veel rumoer geweest. Een eerdere plek aan de Balkengracht, in een leegstaand bedrijfspand, ging eind vorig jaar toch niet door, nadat een groepje bewoners protesteerde uit vrees voor overlast. In overleg met de gemeente kwam na de zomervakantie sportpark De Hoogspanning als geschikte locatie uit de bus. Daar stond een kantine toch leeg in een gebouw wat van de gemeente is. Om het jongerencentrum daar mogelijk te maken, is de bestemming aangepast van 'sport' naar 'maatschappelijk'.

Maar ook daar zijn buurtbewoners tegen. Die hebben zich al verenigd in het Buurtbewonerscollectief De Hoogspanning. Ze zijn er zwaar op tegen dat het centrum zonder overleg vooraf zomaar in hun woonbuurt gedropt wordt. En ze zijn bang voor overlast in hun straat met jeugd die naar het jongerencentrum gaat en weer terug.

Lijst afspraken

De gemeente vindt een ontmoetingsplek voor jongeren belangrijk, en denkt nu met een stevige lijst aan afspraken overlast voor de woonbuurt verderop te voorkomen. Zo mag er geen harde muziek gedraaid worden, en mag er door de jeugd niet in- en uitgelopen worden. Er zal steekproefsgewijs getest worden op gebruik van drank en drugs.

El Padrino is bedoeld voor jongeren tussen 13 en 17 jaar. Er mogen in eerste instantie maximaal vijftig jongeren naar binnen. Dit kan later eventueel uitgebreid worden. Er is een chillruimte, er zijn pooltafels en een PlayStation. De jeugd moet wel lid zijn van het jongerencentrum, maar daar zijn geen kosten aan verbonden. Wie zich niet aan de huisregels houdt, krijgt een toegangsverbod.

Sessie over afspraken

Met de gemeente is een pilotperiode afgesproken van één jaar. Zaterdag 18 december is er een bijeenkomst met initiatiefnemer, jongeren, politie, handhaving, jongerenwerk en ook inwoners, waarin alle afspraken rond het jongerencentrum besproken worden en eventueel verder aangescherpt. Op 22 januari kunnen buurtbewoners rondkijken in het jongerencentrum.

