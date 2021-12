OM: 'Man wou deurwaarder in Emmen, advocaat en ex-werknemer doden'

In overspannen toestand en met allerlei gereedschap in de auto werd een 49-jarige man uit Termunten in juni door de politie van de N34 bij Gasselte gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was hij op weg naar Emmen om een deurwaarder en een ex-werknemer van zijn bedrijf om het leven te brengen.

Voor het voorbereiden van moord en het uiten van ernstige bedreigingen in de richting van een advocaat uit de stad Groningen, de deurwaarder en de ex-medewerker eiste het OM vanmiddag anderhalf jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk tegen de Groninger. Na zijn straf moet hij behandeld vanwege zijn psychische problemen, eiste de officier.

'Bestolen van 50.000 euro'

Het bedrijf van de man ging in 2019 failliet en daarvan is zijn ex-medewerker de oorzaak, legde de Groninger uit in de rechtbank in Assen. Volgens hem heeft de ex-werknemer 50.000 euro van hem gestolen en kon hij geen aangifte doen, omdat de politie weigerde de zaak in behandeling te nemen.

De Groninger voelt zich nog altijd bestolen. Ook is hij sinds het faillissement kwaad op de Groningse advocaat, die zijn ex-werknemer heeft bijgestaan in een rechtszaak, en op een deurwaarder uit Emmen. Met haar kreeg hij na het omvallen van zijn bedrijf te maken.

'Je komt hier niet mee weg'

In maart dit jaar stuurde hij meerdere sms-berichten naar de advocaat, waarin hij hem uitschold en ook doodsbedreigingen uitte. De advocaat deed aangifte. Op 1 juni werd de man uit Termunten daarover verhoord door de politie en toen sloeg de vlam in de pan. Hij werd zo boos dat zijn vriendin twee dagen later de GGZ belde, omdat ze vreesde dat hij moest worden opgenomen.

In zijn woede stuurde hij appjes naar zijn broer en voerde hij gesprekken met zijn vriendin waarin hij zei dat hij 'iedereen ging aanpakken' die verantwoordelijk was voor zijn ellende. Hij had het ook over het in brand steken van het huis van de deurwaarder. De advocaat appte dat die door zijn aangifte 'hoger op de lijst was gekomen. Je komt hier niet mee weg'.

Politie gewaarschuwd

'Ik buig niet. Wie steelt gaat bloeden', schreef hij over zijn ex-werknemer in een appje aan zijn broer. Tegen zijn vriendin zei hij dat hij nooit zou kunnen winnen van politie en justitie, maar dat hij wel 'strijdend ten onder zou gaan'.

De GGZ, waar de man al werd behandeld, vond opname niet nodig. Toen hij een dag later 's ochtends met de auto van huis ging, had zijn vriendin de indruk dat hij afscheid nam van haar en de honden alsof hij niet terug zou komen. Ook zag ze veel gereedschap, waaronder een breekijzer, een bijl, een mes en een betonschaar in de auto liggen. De vrouw belde de politie en zei dat ze bang was dat haar vriend iets heel ergs ging doen.

Van de N34 gehaald

De politie traceerde hem op de N34 bij Gasselte. Hij reed in de richting van Emmen en reageerde niet op signalen dat hij moest stoppen. Uiteindelijk reden drie politieauto's hem klem en kregen ze hem pas uit de auto nadat ze een raam hadden moeten inslaan. De mogelijk doelwitten werden ingelicht en voelden zich ernstig bedreigd. Zo liet de deurwaarder haar huis en kantoor extra beveiligen.

De man, die inmiddels een half jaar vastzit, ontkende in de rechtszaal dat hij van plan was om haar, zijn ex-werknemer en diens advocaat iets aan te doen. "Ik had het gereedschap nodig om een reclamebord van mijn bedrijf van mijn voormalige pand af te halen. Daar was ik naartoe onderweg. De dag ervoor was ik zo boos geweest; ik wilde even iets om handen hebben."

De officier van justitie gelooft daar niks van. "Hij is vastgelopen in zijn wraakgevoelens", was haar oordeel. Vanwege een autistische stoornis, is de man verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Daar hield ze rekening mee. Verder eiste de zaak contactverbod met de drie slachtoffers.

Uitspraak over twee weken.