Tbs voor brandstichter kliniek Trajectum in Boschoord

Een 51-jarige man die vanwege psychische problemen in de kliniek van Trajectum in Boschoord zat, is veroordeeld tot negen maanden cel en tbs voor brandstichting en bedreiging van een medewerker. De man stak in april dit jaar een matras in brand in de kliniek in de buurtschap in de gemeente Westerveld.

De man was gedwongen opgenomen in de kliniek van Trajectum toen hij de misdrijven pleegde, omdat hij last had van psychoses. In april was hij boos op de medewerkers, omdat hij niet van zijn kamer af mocht. Hij wist een aansteker te bemachtigen en stichtte brand. Toen het brandalarm afging en medewerkers de man uit zijn kamer haalden, bedreigde hij één van hen met een scheermes.

Gevaar voor herhaling

De man is al vaker veroordeeld voor brandstichting. Behalve dat hij een schizofrene stoornis heeft, heeft hij ook een laag IQ. Hij heeft een lange behandeling nodig, daarover waren zijn advocaat en het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden tijdens de rechtszaak het eens. Maar de advocaat wilde dat dat in een 'gewone' psychiatrische kliniek gebeurt en het OM eiste tbs met dwangverpleging.

Een gewone kliniek biedt de maatschappij niet genoeg bescherming tegen de man, vond het OM. Ook de kans dat hij daar in herhaling valt, is volgens justitie groot. De rechtbank denkt er net zo over. Hoewel de brand snel was geblust, is er wel gevaar geweest voor medewerkers en andere bewoners van de kliniek. Ook heeft hij angst veroorzaakt. Volgens de rechtbank is een dwangbehandeling in een kliniek met het hoogste beveiligingsniveau, een tbs-kliniek, de enige manier om te voorkomen dat het weer misgaat.

