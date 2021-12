Première van Verraderlijke Liefde is uitgesteld in hoop op internationale Netflix-hit (en daarvoor moet de film helemaal worden nabewerkt)

Maar de film ligt opnieuw op de montagetafel. Of liever gezegd: hij gaat helemaal worden nabewerkt. Reden: de film moet beschikbaar zijn in alle mogelijke formaten voor distributie. De makers hopen namelijk op een bioscoophit of Netflix-hit.

'10 van maken'

"De film is al een 9, maar we willen er een 10 van maken. De film verdient dit", begint producent Rob Camies van Zuidoost Drenthe Film (ZOD).

Eigenlijk had de film bij het vieren van 75 jaar vrijheid en de 75ste bevrijdingsherdenking vorig jaar in première moeten gaan. Vanwege corona ging dat niet door. En omdat filmakers ambitieuze mensen zijn, werd en wordt er steeds weer opnieuw aan de film gesleuteld om die nog beter te maken. Dus werd het uitbrengen ervan meerdere malen uitgesteld. Regisseur Thomas Nauw van CFX Digital Experience Agency: "Het nabewerken van de film kost evenveel tijd als het draaien ervan. Je kunt je daar tot het oneindige in verliezen."

De Drentse filmmakers zijn onlangs in zee gegaan met het Hilversumse On Air Media, ook vanwege andere filmprojecten zoals Vincent van Gogh en Ellert en Brammert. On Air adviseerde om de film helemaal geschikt te maken voor internationale distributie. Daarvoor moet het beeld en het geluid worden nabewerkt.

"De kleuren van de scènes moeten worden aangepast aan de sfeer en het gevoel die de scènes uitstralen. Dus een sombere scène moet iets grauwer en een vrolijke iets kleuriger", legt Nauw uit. 'Color grading' heet dat in vaktermen. En ook aan het geluid wordt nog gesleuteld. "Als je een film opneemt, doe je niet alle geluiden op de filmset. Want dat is erg veel werk en duur. Pas als je een soort van definitieve montage hebt, ga je de ontbrekende geluiden toevoegen. Zoals rennende laarzen in de modder."

En uiteraard moeten in landen als Duitsland, waar ze films nasynchroniseren, de technici over een film met alle geluiden, maar zonder sprekende acteurs kunnen beschikken.

Special effects toevoegen

Verder wordt er bij de CFX in Emmen nog het nodige gesleuteld aan de special effects. Hoewel er met pyrotechniek op de filmset al de nodige explosies zijn gemaakt, moet veel met de computer in de film worden 'gemonteerd.' "Denk aan automatische geweren waar vuur uit de lopen moet komen. En kogelinslagen met bloed. Op de set schiet je met losse flodders. De effecten moet je allemaal achteraf toevoegen."

Tim en Tobias hebben er bij CFX een enorme kluif aan.

On Air Media had nog een advies. Stel de première in het Atlas Theater (oorspronkelijk op 4 december) uit. Rob Camies: "Volgens het bedrijf past het uitbrengen van zo'n film beter tegen eind april, tegen de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog aan. Daarmee is de cirkel weer rond, want onze oorspronkelijke gedachte was ook zo. Uitbrengen rond de herdenking van de bevrijding van Drenthe en de daarvoor zo belangrijke Operatie Amherst."

Hoop op een bioscoophit of Netflix-hit

De Drentse filmmakers van ZOD en CFX hebben binnenkort een gesprek met een grote distributeur. Die gaat de aangepaste film tot voor zover die dan klaar is bekijken. Dan neemt de distributeur een besluit of die hem wil gaan uitbrengen. Daarvoor zijn er volgens Camies verschillende mogelijkheden: "Bioscopen, bij een on demand-videodienst zoals Netflix of vertoning in hotelketens of vliegtuigen. En natuurlijk televisie."

Filmers gefilmd

RTV Drenthe was in december 2019 aanwezig bij het filmen van één van de eerste scènes van Verraderlijke Liefde bij het Industrieel Smalspoor Museum in Erica. De monumentale turfstrooiselfabriek diende als decor als hoofdkwartier van het verzet en de smalspoortreinen als decor voor de ontmoeting met Franse parachutisten en een gevecht met de Duitsers.

Nu een groot deel van deze scènes gemonteerd is, heeft RTV Drenthe daar beelden aan toegevoegd in deze 'mash-up'. Zo is goed te zien hoe de film gedraaid is en wat het eindresultaat is.

De voorlopige nieuwe datum voor de première in het Atlas Theater in Emmen is 22 april 2022. En de makers hebben hun hoop gevestigd op dat de grote distributeur definitief toehapt.

