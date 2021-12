Subsidie voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten die stroom niet kwijt kunnen

Het overkwam bijvoorbeeld de voetbalclub in Nieuw-Buinen en een kindcentrum in Hoogeveen. Mooie duurzame initiatieven gaan daarom soms niet door. Zonde, zegt de provincie. En daarom komt er subsidie om deze initiatiefnemers te helpen.

In totaal is er ruim een half miljoen euro beschikbaar. 50.000 euro voor haalbaarheidsonderzoeken en een half miljoen voor technische oplossingen. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een grote batterij om de opgewekte stroom in op te slaan", legt gedeputeerde Tjisse Stelpstra uit. Voor het haalbaarheidsonderzoek is per initiatief maximaal 4500 euro beschikbaar. Wie daarna aan de slag gaat met een technische oplossing, krijgt maximaal 50.000 euro.

Helpende hand

Als bijvoorbeeld een voetbalclub honderd zonnepanelen op het dak van de kantine wil plaatsen, kunnen zij de opgewekte stroom niet teruggeven aan het stroomnet. Terwijl zij 's avonds de lampen op het veld wil laten branden. Door de stroom in een batterij op te slaan, kan dat wel. Ook kun je denken aan laadpalen voor elektrische auto's of aan het doorgeven van stroom aan een ander bedrijf of instelling. "Misschien zijn er nog wel veel meer creatieve oplossingen," zegt Stelpstra, "maar dat weten we nog niet. Daarom is er zo'n regeling."

Via de eigen website wil de provincie initiatiefnemers van duurzame energieprojecten alvast de helpende hand bieden door tien mogelijke oplossingen te presenteren uit de Drentse praktijk.

Lees ook: