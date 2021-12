Werkstraf voor 'vuurwerkbom' op zolder in huis in De Wijk

Na een melding via Meld Misdaad Anoniem gingen politieagenten op 23 december vorig jaar naar het huis van de man. Zijn vrouw deed open en erkende dat op zolder nog wel wat vuurwerk lag. De agenten vonden 4,3 kilo legaal consumentenvuurwerk en 172 stuks knalvuurwerk. Dat laatste was illegaal.

Vuurwerk van een paar jaar bewaard

De man vertelde in de rechtszaal dat hij het vuurwerk door de jaren heen had bewaard, want na 31 december vuurwerk dat hij over had weggooien, deed hij niet. Naar eigen zeggen had hij wel eens siervuurwerk in Duitsland gekocht, maar kwam het knalvuurwerk gewoon van de vuurwerkhandel in De Wijk en wist hij niet dat het illegaal was.

De rechter geloofde dat niet. Zij ging ervan uit dat al het illegale knalvuurwerk uit Duitsland kwam en dat de man dat best wist. "Als u zegt dat het een verzameling van een paar jaar is, denk ik: oh lieve help, daar heeft een paar jaar lang een bom op zolder gelegen."

Als er iets was ontploft, was het drama volgens de officier van justitie niet te overzien geweest. "Het was massaexplosief. Dat betekent dat als er één stuk vuurwerk afgaat, dat alles de lucht in gaat." De aanklaagster vertelde dat negen maanden celstraf het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie is bij zulke hoeveelheden vuurwerk.

Niet de cel in

Maar omdat de man nooit eerder is veroordeeld, vond ze een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te ver gaan. Wel eiste ze de maximale werkstraf van 240 uur en één maand voorwaardelijk. De man had niet zo'n hoge eis verwacht en vroeg om een boete, omdat hij het uitvoeren van een werkstraf nooit zou kunnen combineren met zijn eigen bedrijf. "Ik schrik hier heel erg van."

Maar voor een boete was de zaak veel te ernstig, zei de rechter. Zij vond de strafeis terecht. Mopperend dat hij het er niet mee eens was, verliet de man de zaal.