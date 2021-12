De Nieuwe Veste verhuist naar stationsgebied in Coevorden

Het huidige gebouwencomplex aan de Van Heeckerenlaan is toe aan vervanging. Dat heeft voornamelijk twee redenen: de grootte en de bruikbaarheid. Er worden veel ruimtes niet benut en het gebouw leent zich niet voor modern voortgezet onderwijs volgens de visie van De Nieuwe Veste. Er waren twee locaties op het oog voor de nieuwbouw: de huidige plek en het bedrijventerrein Holwert-Midden. De raad besluit vanavond dat de nieuwe school op de tweede locatie komt.

Bijzonder besluit

Dat het een bijzondere avond voor de gemeenteraad is, mag duidelijk zijn. Raadslid Michel Blanken (PvdA) heeft er speciaal zijn driedelige pak voor aangetrokken en Henk Bouwers (PPC) noemt het besluit sarcastisch 'geen afrekening van een kopje koffie met cake'. Het gaat om een kostenpost van ruim 35 miljoen euro, uitgesmeerd over zo'n 40 jaar. Jerry Stoker van PAC noemde het een van de grootste investeringen die deze raad maakt.

Wethouder Jeroen Huizing (CDA) geeft aan dat het besluit invloed heeft op de doelstellingen van De Nieuwe Veste. Zo is de school op de nieuwe locatie Holwert-Midden beter bereikbaar. Daarbij zijn er meer kansen voor samenwerkingen met het bedrijfsleven, het mbo en internationaal onderwijs, door de treinverbinding met Emmen, Hardenberg en Duitsland. Het bedrijventerrein krijgt hiermee een mooie invulling van het gebied. Bij nieuwbouw op de huidige locatie zouden leerlingen tijdens de werkzaamheden drie jaar lang moeten uitwijken naar alternatieve locaties of noodlokalen. Dat hoeft bij verhuizing naar Holwert-Midden niet.

Helder kompas of glazen bol?

Volgens merendeel van de raad is er sprake geweest van een duidelijk vooronderzoek, waarin de rekenkamercommissie een belangrijke rol heeft gespeeld. "Er is veel energie gestoken om de besluitvorming van de Nieuwe Veste behapbaar en begrijpelijk te maken", zegt Eddy Heeling van het CDA. Henk Mulder van BBC2014 is het hiermee oneens: "Wij hebben een helder kompas nodig om tot een goede beslissing te komen over de nieuwe locatie van De Nieuwe Veste. Maar wat wij hebben gekregen is een glazen bol. Er worden wel risico's geschetst, maar niet hoe wij die risico's moeten beheersen."

Enkele raadsleden hebben nog wel wat vragen aan wethouder Huizing voordat er daadwerkelijk een besluit wordt genomen. Zo vragen sommige raadsleden zich af of er op Holwert-Midden ook een veilige en aantrekkelijke leeromgeving mogelijk is. Huizing antwoordt daar geen twijfel over mogelijk is, afgaande op de onderzoeken naar de locatie. Het spoor dichtbij is wel een knelpunt, maar dat kan aangepakt worden. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers op en rondom de locatie, onder meer bij de spoorwegovergang en in de Sallandsestraat.

Werkleerbedrijf bij de school

In de raadsvergadering gaat het over de koppelkansen en komt de eventuele samenwerking met werkleerbedrijf EMCO ter sprake. Dat bedrijf is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zou de ambitie hebben zich in de buurt van de nieuw te bouwen school op Holwert-Midden te vestigen. Raadslid Michel Blanken (PvdA): "Ook EMCO ziet kansen in een samenwerking met De Nieuwe Veste. Denk aan leerwerktrajecten." Henk Bouwers van PPC vindt dat ook een mooie ontwikkeling, maar was graag eerder hiervan op de hoogte gesteld door het college. De wethouder geeft daarop aan dat ze de plannen van een andere organisatie niet zomaar bekend kan maken.

Met de beslissing van de raad kan het bestemmingsplan voor het huidige bedrijventerrein gewijzigd worden.

In juni maakte RTV Drenthe deze reportage over De Nieuwe Veste:

