Weer plek op eigen kamp voor woonwagenbewoners Coevorden

Het nieuwe woonwagenbeleid is opgenomen in de nieuwe woonvisie van de gemeente.

Er zijn drie belangrijke onderwerpen voor de woonwagenbewoners in het nieuwe beleid opgenomen. Er komen in totaal vijftien standplaatsen bij en zeven lege standplaatsen zullen weer bewoond mogen worden. Familie van woonwagenbewoners van het kamp krijgen voorrang om een standplaats te huren op de woonwagenkampen. Daarbij mogen jongeren vanaf 18 jaar oud een woonwagen huren.

Woonwagenvriendelijk

Het uitzicht op een 'woonwagenvriendelijk beleid' zorgt ervoor dat bewoners met hoop uitkijken naar de nabije toekomst: "Mijn zoon van 20 jaar en zijn vrouw verwachten een baby begin volgend jaar. Hoe fantastisch zou het zijn als zij een woonwagen bij ons op het kamp krijgen", liet Eva Doek eerder deze week al aan RTV Drenthe weten. Zij woont op het woonwagenkamp aan de Esschenbruggerdijk in Coevorden.

Raadslid Jerry Stoker (PAC) is blij dat het beleid geactualiseerd wordt: "Maar het betekent niet dat het wantrouwen meteen weg zal zijn." Woonwagenbewoners voelden zich lange tijd buitengesloten. "Met deze grondige aanpak hoop ik tot meer verbinding te komen", aldus Stoker.

Gilbert Mulder (PvdA) stemt daarmee in: "Woonwagenbewoners zijn ook inwoners van onze gemeente, die we beschermen en respecteren, ook in de toekomst."

Wethouder Steven Stegen (BBC2014) is blij met de positieve geluiden vanuit de raad: "Werken aan vertrouwen is belangrijk. Het moet van twee kanten komen en het is goed dat we daar met zijn allen aan werken, als belangrijk deel van de woonvisie."

Uitsterfbeleid

Sinds de Woonwagenwet is ingetrokken in 1999 is de positie van woonwagenbewoners in Nederland hard achteruitgegaan. Doordat de wet werd ingetrokken, gingen veel gemeenten een uitsterfbeleid uitoefenen: er werden geen nieuwe standplaatsen gecreëerd en bij verhuizing of overlijden werd de standplaats opgeheven.

Cultureel erfgoed

Inmiddels is er veel veranderd. In 2014 besloot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat de eigen cultuur van woonwagenbewoners behouden moet blijven en dat overheden die culturele identiteit moeten beschermen. Ook uitte het Nederlands College voor de Rechten van de Mens in 2018 felle kritiek op het uitsterfbeleid van diverse gemeenten. Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schreef daarna een nieuw beleidskader voor gemeenten over het waarborgen van de culturele identiteit van woonwagenbewoners.

Lees ook: