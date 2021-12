Voor zoveelste keer verdeeldheid over megasupermarkt Ter Borch, volgende week besluit

Opnieuw is de gemeenteraad van Tynaarlo verdeeld of er een supermarkt van maximaal 3.000 vierkante meter moet komen aan de Borchsingel in Eelderwolde. Volgende week moet de gemeente een besluit nemen.

"Een supermarkt op deze plek met dit formaat vinden wij geen goed plan", meent Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo. De partij ziet liever dat er appartementen gebouwd worden op deze plek. GroenLinks is het met de partij eens: "Wij zijn niet tegen een supermarkt, maar we zijn wel tegen zo'n grote", zegt GroenLinksvoorman Miguel Ririhena.

Er wordt opnieuw gesproken over een supermarkt in de wijk Ter Borch. In juni dit jaar oordeelde de Raad van State dat de gemeente Tynaarlo beter had moeten motiveren waarom het bestemmingsplan niet werd vastgesteld. Twee projectontwikkelaars en een groep bewoners uit de wijk hadden zich over de gemeente beklaagd bij de Raad van State en werden in het gelijk gesteld. Toch betekent deze uitspraak van de Raad van State niet dat de supermarkt er nu komt. De gemeenteraad bespreekt opnieuw het lot van de wijk. Voor het einde van het jaar moet een knoop zijn doorgehakt. Mag er wel een supermarkt komen of niet en met welke onderbouwing wordt de knoop doorgehakt?

'Ter Borch heeft recht op een supermarkt'

Waar de PvdA nog twijfelt over de veiligheid van een grote supermarkt in de buurt van scholen waar veel kinderen spelen, lijken het CDA, D66, CU en de VVD op dit moment geen moeite te hebben met het plan. "Een wijk als Ter Borch heeft recht op een supermarkt", meent Els Kardol van D66. De inwoners van de wijk moeten te voet of op de fiets boodschappen kunnen doen, meent Henk Middendorp, fractievoorzitter van het CDA.

Vellinga voelt aan dat het een spannende stemming zal worden volgende week. Het is een beladen dossier, waar al eerder over is gestemd. Toen stemde Gemeentebelangen tegen het dossier, herinnert Vellinga zich, maar een aantal weken geleden heeft Hilde Kamminga van Gemeentebelangen haar zetel meegenomen naar de VVD. Vellinga vraagt haar of ze nu voor of tegen stemt, aangezien hij aanvoelt dat de VVD een andere visie op dit dossier heeft dan haar oude partij.

"Ik laat het nog even in het midden", zegt ze. Vrij snel daarna zegt partijgenoot Gezinus Pieters dat de gehele fractie voor het voorstel zal stemmen en dat dat betekent dat ook Kamminga voor stemt. Eelde Paterswolde Zakelijk laat direct weten het vertrouwen in de VVD te verliezen.

Verdeelde wijk

Over het plan wordt al jaren gepraat en in eerdere sessies was de raad eveneens verdeeld. Maar niet alleen de raadsleden zitten niet op één lijn, ook onder de wijkbewoners zijn er voor en tegenstanders van het plan van een supermarkt met een oppervlakte van 3000 vierkante meter. Dat blijkt ook uit de mensen die inspreken tijdens de afgelopen twee raadsvergaderingen. Tegenstanders zien liever woningbouw en veel groen op het terrein aan de Borchsingel.

Eén van de insprekers, meneer Boogaards, zegt met een aantal voorstanders gesproken te hebben. "Als ik hun dan vertel hoe groot de supermarkt kan worden en wat voor consequenties dat heeft, zeggen ze: zo groot hoeft ook weer niet."

Voorstander Eddie Hut vroeg de raad vorige week al om te denken aan de mensen die juist wel een supermarkt willen. "Het lijkt alsof de belangen van de voorstanders vergeten worden", meende hij. Vanavond roept hij de raad op te stoppen met het 'gepeupel', want volgens hem is er in de wijk behoefte aan een volwaardige supermarkt.

