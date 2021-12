Raad akkoord: miljoen euro voor blik op Bentheimerpoort Coevorden

Bij het bouwklaar maken van de grond aan de kop van de Bentheimerstraat werden in 2018 en 2019 de restanten gevonden van de historische Bentheimerpoort. Het gaat om de gemetselde, bakstenen fundering van de poort, zo'n 3 meter onder de grond. Op de plek van de vondsten zijn twee appartementencomplexen gepland, aan weerszijden van de straat. Precies boven de poortfunderingen.

1.020.000 euro

De gemeente stelt voor om de restanten te behouden en te laten zien. Door vitrines in de gevels moeten de funderingen zichtbaar zijn voor voorbijgangers. De hele poort herbouwen zou volgens de gemeente te basaal worden en een kleine poort zou het verkeer in de weg zitten. De kosten van de hele operatie bedragen iets meer dan een miljoen euro: 1.020.000 euro.

De gehele raad, behalve Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014), steunt het college in de plannen voor het behouden en tentoonstellen van de fundamenten van de Bentheimerpoort.

'Als we dit nu niet behouden, is het voor eeuwig weg'

Raadslid Nina Jasperse (PvdA): "Er is maar weinig tastbaars overgebleven van de historie van Coevorden. Dat is zonde. Als we dit nu niet behouden, is het voor eeuwig weg", benadrukt ze het belang van de keuze. "Hoe mooi zou het zijn als ik over zestig jaar mijn kleinkinderen de geschiedenis van Coevorden kan laten zien? Dan valt dit miljoen best mee."

'Belachelijk veel geld voor een bak met stenen'

BBC2014 reageert bij monde van raadslid Ton Soppe: "Wij zijn voorstander van historie van stad en cultuur, maar niet tegen elke prijs. De geschiedenis ligt hier voor het opgraven, maar wat hebben wij diep moeten graven om erachter te komen wat de plannen zijn met deze poort. We noemden het al belachelijk veel geld voor een bak met stenen en daar nemen we geen woord van terug."

Bernette Sieben van de VVD vindt het jammer dat BBC2014 de vondst degradeert tot 'een bak met stenen', terwijl de raad na de opgravingen de wens uitsprak om de funderingen te behouden. Daarnaast zegt ze over de gang van zaken sinds de opgravingen: "We hebben als raad een opdracht zonder beperkingen meegegeven. Niet qua geld en niet qua tijd. Het heeft vervolgens twee jaar geduurd voordat het plan van de wethouder duidelijk werd."

Wethouder Jeroen Huizing herkent zich in de kritiek van de VVD en geeft aan dat hij, achteraf gezien, het plan tussentijds in delen had kunnen brengen.

Motie als ruggesteun

Van het miljoen nemen de aanpassingen van de bouwplannen het grootste deel in beslag: 745.000 euro. De kosten voor het ontwerp van Bureau Caspar Konijn uit Amsterdam bedragen ruim twee ton. Het totale krediet moet uit de algemene reservepot van de gemeente komen, maar de raad moet daarvoor groen licht geven.

Lidy Klein Gunnewiek van het CDA zegt dat de gemeente nu een hoge prijs betaalt voor de gronden, die in 1998 verkocht werden. "Daardoor zijn we geen eigenaar en dit is onze enige kans om de funderingen terug te krijgen." Daarop stelt ze een motie voor, met het verzoek aan de wethouder om tenminste 350.000 euro los te weken bij derden, waaronder de provincie. Zo worden de kosten voor een deel gedekt, hoopt ze.

Andere partijen vragen zich af of deze motie wel zoden aan de dijk zet. Toch is de motie met zestien stemmen voor aangenomen. Alleen BBC2014 was ertegen. Wethouder Huizing: "Iedere motie van de raad helpt, zeker als ik in gesprek ga met een mede-overheid. Hiermee geeft de raad aan wat ze belangrijk vindt en dat ze vindt dat de provincie ook iets moet bijdragen. Ik ervaar het als een steun in de rug."

Huizing neemt de motie mee in de gesprekken met de provincie en de ontwikkelaar in gesprek over het vervolg van het project en de kosten ervan. De bouwwerkzaamheden zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen.

