Schatzoektocht in Emmen: Museum Collectie Brands verhuist depot

Het betreft een gedwongen verhuizing, zo blijkt uit de woorden van de conservator. "We moesten uit het oude pand, want dat heeft een andere bestemming gekregen. Maar het is ook gewoon nodig, want we weten soms zelf niet eens meer wat we allemaal in huis hebben."

Bovendien biedt de nieuwe locatie, het voormalig Kroese Wevers-pand aan de Bukakkers in Emmen, veel meer ruimte. "De klimaatbeheersing is hier veel beter, we hebben meer plek en de stellingen zijn ideaal", vertelt Van Wijk.

(tekst gaat verder onder de video)

In het pand in Schoonebeek staat alles door elkaar, maar dat is in Emmen wel anders: "Nu staat alles dus op thema. Voor de registratie is dat makkelijker, maar ook voor het voorbereiden van tentoonstellingen hebben we voldoende ruimte om objecten klaar te zetten."

Online overzicht

De verhuizing komt op een goed moment. Musea zijn verplicht om de collecties in kaart te brengen door middel van registratie. De gemeente Emmen heeft daarvoor een speciaal systeem in het leven geroepen. Een online overzicht dat bezoekers inzicht biedt in wat musea in de gemeente in huis hebben.

"Omdat we nu alles uit kunnen stallen, verloopt de registratie veel eenvoudiger. Met kleine cijfertjes geven we ieder object een plekje in de database", stelt Van Wijk. Met een collectie die uit 70.000 voorwerpen bestaat, kan dat gerust monnikenwerk genoemd worden: "Onze vrijwilligers zijn ontzettend betrokken en ik verwacht dan ook dat we de slag daar samen relatief snel in krijgen. Het is een soortement van schatgraven. Erg leuk juist!"

Jans Brands waakt ook in Emmen over zijn collectie (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Ondertussen waakt Jans Brands nog altijd over zijn collectie. Een foto aan één van de kasten roept herinneringen op aan de markante Drentse verzamelaar. "Onze collectie komt natuurlijk voort uit de verzameling van Jans Brands. Hij heeft echt van alles verzameld. Van funeraria tot boeken uit de middeleeuwen", zegt Van Wijk.

Pareltjes

Tijdens het inpakken zijn de vrijwilligers al op een pareltje uit de collectie gestuit. Waar ze eerst in de veronderstelling zijn dat de collectie een tweetal oorijzers telt, blijken dat er bij het inpakken maar liefst zeven te zijn. Gouden en zilveren oorijzers werden vroeger door vrouwen gedragen op het hoofd. "Het mooie is dat we de ondermutsjes er ook bij hebben", vertelt Van Wijk.

Of er nog meer van deze juweeltjes gevonden worden, is de vraag. De containers met dozen voor de ingang van de kelder verraden nog flink wat uitpakwerk. "Wie weet wat we gaan tegenkomen, want we hebben nog lang niet alle dozen uitgepakt. Wordt vervolgd, zou ik zeggen", besluit de conservator.

Lees ook: